HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'dan 'Mor Beyin' listesi açıklaması
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, kamuoyunda 'Mor Beyin' olarak bilinen listede yer alan hakim ve savcılar hakkında çıkan bazı haberler nedeniyle sosyal medyadan açıklama yaptı.
Mehmet Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Başlangıçta "Bylock"kullandıkları gerekçesiyle ihraç edilen,ancak daha sonra kamuoyunda "Mor Beyin" olarak bilinen listede yer alan hakim ve savcılar hakkında bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülen bazı haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duyulmuştur. Ankara C.Başsavcılığının 28.12.2017 tarihli yazısı ekinde bulunan belgenin incelenmesinde, 54 hakim ve Cumhuriyet savcısının kullandığı GSM hatlarının "Mor Beyin" listesinde yer aldığı saptanmıştır. HSK Genel Kurulunda yapılan değerlendirme sonunda, aleyhlerinde ki tek delil "Bylock" kullanımı olan ve açığa alınıp hakkında ihraç kararı verilmeyen 8 kişi ile ihraç kararı verilmiş ama kararı henüz kesinleşmeyen 2 hakim-savcı için 02.01.2018 günü göreve iade kararı verilmiştir. Yine bu listede yer alan ve hakkında "Bylock"kullanımı dışında başkaca delil bulunmayan ama hakkındaki "İhraç" kararı kesinleşmiş 8 hakim-savcı Danıştay'da açtıkları dava süreci beklenmeksizin HSK Genel Kurulunca ihraç kararı kaldırılarak göreve iade edilmiştir. "Mor Beyin" listesinde yer alan ve haklarında ki ihraç kararı kesinleştiği anlaşılan diğer 36 kişiye gelince; bu listede ki 6 kişinin farklı GSM hatları üzerinden Bylock kullandığı, 6 kişinin yapılan Bylock içerik kontrollerinde "İD" numaraları bulunmakla bu programı kullandıkları bilgisine ulaşıldığı, 24 kişi hakkında ise FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak veya irtibatlarına dair ifadeler, Bylock içerikleri ve diğer delillerin bulunduğu, Anlaşılmakla, bu kişiler yönünden Genel Kurulca yeniden bir değerlendirme yapılmamıştır. Haklarında ki "İhraç" kararları kesinleşen Hakim ve C.Savcılarının Bu kararlar aleyhine açtığı davalar Danıştay 5. Dairesinde görülmeye devam etmektedir. Kurulumuzca dava sonucunda verilecek karar doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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