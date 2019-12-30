Yerli otomobilin özellikleri dünyada ses getirecek!

Türkiye'nin 60 yıllık rüyası gerçek oldu ve yerli otomobil tanıtıldı. Türkiye'nin tanıtımı dünya çapında ses getiren yerli otomobilleri ilkleriyle dünya otomotiv tarihine imza atacak. Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, bu ilklerin yanı sıra sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı gibi özelliklere sahip olacak.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 07:41 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 07:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





