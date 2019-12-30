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Yerli otomobilin özellikleri dünyada ses getirecek!

Türkiye'nin 60 yıllık rüyası gerçek oldu ve yerli otomobil tanıtıldı. Türkiye'nin tanıtımı dünya çapında ses getiren yerli otomobilleri ilkleriyle dünya otomotiv tarihine imza atacak. Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, bu ilklerin yanı sıra sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı gibi özelliklere sahip olacak.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 07:41 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 07:43
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Yerli otomobilin özellikleri dünyada ses getirecek!

Türkiye'nin otomobili, tasarım sürecinde de bir ilke imza attı. Tasarım süreci kapsamında Türkiye'den ve dünyadan toplamda 18 tasarım evi, Türkiye›nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) belirlediği 6 farklı kriter ile objektif bir değerlendirmeye alındı.

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Yerli otomobilin özellikleri dünyada ses getirecek!

Murat Günak'ın da yanında yer aldığı TOGG Tasarım Ekibi yaptığı değerlendirmede en yüksek skoru alan 3 tasarım eviyle sürece devam etme kararı verdi.

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Yerli otomobilin özellikleri dünyada ses getirecek!

Türkiye'nin Otomobili'nin tasarımını belirlemek için ülkemizde geniş kitlelerle yapılan otomobil satın alma davranışları araştırmasındaki bulgular doğrultusunda hazırlanan ipuçları bu 3 tasarım eviyle paylaşılarak 2 boyutlu tasarım yarışması süreci başladı.

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Yerli otomobilin özellikleri dünyada ses getirecek!

Bu süre zarfında 100'ün üzerinde farklı tema değerlendirildi. Pininfarina tasarım evi iş ortağı olarak seçildi ve 3 boyutlu tasarım aşamasına geçildi. Sadece Türkiye'de değil; dünyanın farklı coğrafyalarında da beğeni ile kabul görecek özgün bir tasarım dili ortaya kondu.

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Yerli otomobilin özellikleri dünyada ses getirecek!

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İÇ MEKAN KONFORU

Yerli otomobilin iç mekânında ise özenle seçilmiş, kaliteli ve şık malzemelerle birlikte yüksek teknoloji yer alıyor. Uçak kokpitini hatırlatan form üzerinde vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı oluyor.