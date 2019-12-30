Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'dan çarpıcı yerli otomobil yazısı: Yemin olsun bu sefer başaracağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık cuma günü tüm dünyaya tanıtılan ve teknolojik yönleriyle kendine hayran bırakan yerli otomobil ile ilgili Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı önemli bir yazı kaleme aldı. Şebnem Bursalı yazısında "Devrim'i yaptık, süremedik... Anadol'u yaptık sürdüremedik... Ama bugün artık İHA, SİHA, yerli silah, Altay Tankı, Milgem, denizaltı derken Türkiye'nin yerli ve milli arabasını da yaptık. Ve emin olun bu sefer başaracağız..." dedi.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'nın yazısından öne çıkan satır başları:
"Bir akıl gelecek ki; akıllar delirecek...
Ve bir devrim, evvela devrimi devirecek...
Herşey birbirine denk, herşey birbirine eş...
Fertle toplum arası kalkacak artık güreş...
Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek...
Gökler, iki şakkolmuş haberi bildirecek...
Müjdeler olsun size, doğdu batmayan güneş..."
CUMA GÜNÜ MÜJDE VERİLDİ
Necip Fazıl Kısakürek'in Müjde şiirinden alıntı ile başladım çünkü; gerçek müjde ve tam da bu şiirde anlatıldığı şekilde verildi Cuma günü. Tıpkı bu şiirin yazılma sebebi gibi, düzeni yıkmaya-bozmaya yeltenenlere karşı, iman gücüyle, vatan-millet sevgisiyle güç bulanların biraraya gelip zincirleri kırdığı, ezberleri bozduğu bir süreci yaşıyoruz son 17 yıldır. Hizmet etmek isterken; vesayet odaklarının her tür eziyetine maruz kalan ama hiç birinde yılmayıp daha da güçlenerek devam eden Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin sunumunda da benzer bir rolle karşımızda idi. İçeriden ve dışarıdan onlarca saldırıya, karşı çıkmaya, tüm provokasyonlara, tepkilere, ideolojik saplantılara rağmen bir hayal daha gerçek olurken, bu hayali ortaya koyan ve sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla vazgeçmeyen, milleti de inandıran Başkan Erdoğan liderliğinde siyasi, ticari ve mühendislik anlamında emeği geçen herkes bütün övgüleri sonuna kadar hakkediyor.
BU SEFER BAŞARACAĞIZ
Devrim'i yaptık, süremedik... Anadol'u yaptık sürdüremedik... Ama bugün artık İHA, SİHA, yerli silah, Altay Tankı, Milgem, denizaltı derken Türkiye'nin yerli ve milli arabasını da yaptık. Ve emin olun bu sefer başaracağız...
-ERBAKAN'IN ÇIKIŞI-
Geçenlerde Ersoy Dede hatırlattı. Merhum Necmettin Erbakan'ın "Davam" isimli kitabından bir alıntı; neden Türkiye'nin bu hayalinin 60 yıl geciktiğini de çok çarpıcı şekilde ortaya koyuyor; Merhum Erbakan, 1956 yılında daha 30 yaşında iken Gümüş Motor fabrikasını kurdu ve Türkiye'nin ilk büyük sanayi hamlesini gerçekleştirdi. 200 vatansever biraraya gelmiş ve yerli otomobile giden yolda önemli bir girişim başlatmıştı. 1961 yılındaki Otomotiv Kongresi bu fikir etrafında biraraya geldi, tek gündem yerli otomobildi. Büyük sanayiciler, temsilcilerini gönderdiler, bizzat izlettiler kongreyi. Koç adına Otokoç'un ortağı ve yöneticisi Nahum bir konuşma yaptı. Üretimin zorluklarını anlattı ve "Otomobil üreteceğimize Bursa'da şeftali üretelim" deyince ön sırada oturan mühendis dayanamadı ve ayağından çıkardığı postalı Nahum'un konuşma yaptığı kürsüye fırlattı: "Bize otomobili siz ürettirmiyorsunuz. Sizler bizi batıya mecbur ve mahkum bırakıyorsunuz" diye bağırdı. O mühendis; merhum Erbakan idi.
"BÜYÜK VE GÜÇLÜ VE TAM ÖZGÜR TÜRKİYE HEDEFİNE..."
1956 yılındaki zihniyet, 1961 yılındaki Devrim arabasının makus talihine de aynı şekilde saldırdı ve "Devrim yolda kaldı" sloganı ile cebren ve hile ile beyinlere nakşedildi. Yabancı yapar, biz bakarız ve alırız öğretisine karşı çıkan da olmadı o tarihten bugüne kadar. Tayyip Erdoğan'ın büyük ve güçlü ve tam özgür Türkiye hedefine adım adım yaklaşmanın son demlerinden biridir Türkiye'nin yerli-milli arabası. 2020'ye 1 kala yeni bir Devrim gerçekleşti. İşte o yüzden diyoruz ya; Bir akıl geldi, akıllar delirdi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ankara'da DEAŞ'a kritik operasyon
- Bakan Albayrak'tan 7. Olağan Kongre süreci mesajı!
- Bir gerçek daha ortaya çıktı! Terörist Ferhat Abdi Şahin...
- Bekçi alımı için tarih verildi!
- Fahrettin Altun'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
- Bakan Soylu'dan Temelli'ye yerli otomobil cevabı
- Konya, Karaman kar tatili var mı? 30 Aralık Konya, Karaman yarın okullar tatil mi? İşte Valilik MEB açıklamaları!
- Savunma Bakanlığı açıkladı! Teslim oldular
- Batman'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...
- Başkan Erdoğan 2020'ye hızlı giriyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon yayın tarihi!
- Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı…
- Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?
- Konya, Karaman kar tatili var mı? 30 Aralık Konya, Karaman yarın okullar tatil mi? İşte Valilik MEB açıklamaları!
- Masterchef kim kazandı? 2019 Masterchef Türkiye birincisi kim? Masterchef kazananı…
- Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Aşk iddialarına yanıt...
- Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Masterchef Cemre kimdir? Masterchef finalisti Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli?
- 3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...
- Kimse Bilmez 27. bölüm izle! – ATV
- Yeni yılda emeklilere 1.100 TL promosyon! Bankaların emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- 2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?