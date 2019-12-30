Başkan Erdoğan, Igor Dodon'u resmi törenle karşıladı

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Igor Dodon'u resmi törenle karşıladı.

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.



Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Igor Dodon'u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende cumhurbaşkanlarının tören alanındaki yerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları çalındı.



Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı.







Konuk Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamlamasından sonra iki lider gazetecilere poz verdi.



İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından liderler başbaşa görüşmeye geçti.



Erdoğan ve Dodon, başbaşa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.







NELER MASAYA YATIRILACAK?

Türkiye ve Moldova arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak bazı anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

























