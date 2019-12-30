Sinan Aygün CHP’den istifa etti

Eski CHP Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Mansur Yavaş ile aralarında yaşanan rüşvet skandalı tartışmaları ardından CHP’den istifa etti. Aygün hakkında CHP’den kesin ihraç talebi ile disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Eski CHP Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Mansur Yavaş ile aralarında yaşanan rüşvet skandalı tartışmaları ardından CHP'den istifa etti. Aygün hakkında CHP'den kesin ihraç talebi ile disiplin soruşturması başlatılmıştı.