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30.12.2019
Sinan Aygün CHP’den istifa etti
Eski CHP Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Mansur Yavaş ile aralarında yaşanan rüşvet skandalı tartışmaları ardından CHP’den istifa etti. Aygün hakkında CHP’den kesin ihraç talebi ile disiplin soruşturması başlatılmıştı.
Eski CHP Milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Mansur Yavaş ile aralarında yaşanan rüşvet skandalı tartışmaları ardından CHP'den istifa etti. Aygün hakkında CHP'den kesin ihraç talebi ile disiplin soruşturması başlatılmıştı.
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