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Sinan Aygün savcıya ifade verdi: Belgeleri dosya halinde sunacağım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
RÜŞVET SKANDALINDA YENİ GELİŞME

Eski CHP Milletvekili , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili iddialarına yönelik Ankara Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediği yönündeki iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

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Aygün, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade vermek üzere Ankara Adliyesine geldi. Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Aygün, "Savcının daveti üzerine geldim. Dün basın toplantısında anlattıklarımı yine anlattım. Elimizdeki belgeleri istedi. Belgeleri dosya halinde sunacağım" ifadelerini kullandı.

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