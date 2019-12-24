Sinan Aygün: Benden para istediler hedef saptırıyorlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Haydar Demir, Sinan Aygün'ü Mansur Yavaş'ın bilgisi olmadan ziyaret ettiklerini söylemişti. CHP'deki rüşvet skandalını ortaya çıkaran Sinan Aygün ise A Haber'e bağlandı ve tüm gerçekleri anlattı. Aygün, "1-2 milyonluk okul için benden 25 milyon istediler" dedi.

CHP'deki rüşvet krizi her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Haydar Demir, Sinan Aygün'ü Mansur Yavaş'tan talimat almadan görmeye gitiklerini söyledi ancak A Haber'e konuşan Aygün bu açıklamaları yalanladı.

HAYDAR DEMİR: "MANSUR BEY'İN HABERİ YOK"

Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına telefonla bağlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Haydar Demir, "Berkay Bey Sinan Aygün'ün kız kardeşi Sibel Hanım ile görüşmeye giderken beni de aldı. Biz Sibel Hanım ile görüşmeye gittik. Bu konudan da ne Mansur Bey'in ne de başka bir arkadaşımızın haberi yok. Biz kesinlikle ve kesinlikle Sinan Aygün ile görüşmeye gitmedik. Onu orada göreceğimizi de bilmiyorduk. Gittiğimizde karşımızda Sinan Aygün vardı. Misafirlerini uğurluyordu. Biz kardeşi Sibel Aygün'le gidecekken Sinan Aygün kendi makamına götürüyor bizi." şeklinde konuştu.

SİNAN AYGÜN HAYDAR DEMİR'İ YALANLADI

A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Sinan Aygün, "Değerlendirecek bir şey yok. İkisinden birisi yalan söylüyor. Ve yalan söyleyen Haydar Bey. Bu arkadaşlar Mansur Bey'in bilgisi ve izni olmadan buraya gelemezler. Çünkü Perşembe günü beni belediyeye davet ettiler. Ben tekrar gitmek istedim bu sefer gelmesin bir iki adam yollayalım dediler." İfadelerini kullandı.

"OKUL 1-2 MİLYON EDER DEDİM 25 MİLYON İSTEDİLER"

Sinan Aygün açıklamalarına şöyle devam etti;

"Yapmak istediğim okul ruhsattaki değeri 2007'de 4 milyon 700 bin liraydı. Geçtiğimiz hafta içinde ihalesi yapıldı. 6 milyon 400 bin liraya ihaleye çıktı, 5 milyon 900 bin liraya bir müteahhit aldı. Ben onlara bu okul 1-2 milyon eder, zaten kalıpları çakılmış duruyor. Haydar Bey bana "ne 1-2 milyonu 25 milyon" dedi. "Deli misiniz siz?" dedim, "25 milyona okul mu olur?" Ben size bu parayı nasıl vereceğim dedim tık yok. Dedim ki kardeşim gidin halledin bu işi saatlerimiz kaldı. Ben dilekçemi verdim, ibraz ettim. Beni aradılar "abi en son ne veriyorsun" dediler. Bu ahlaksızlıktır ne veriyorsun deme, ne yapıyorsun de. Ben size yurt yaparım, huzurevi yaparım ama bunun rakamı da 5 milyonu geçmesin. Hadi 6 hadi 7 milyon dedim. Sonra tekrar aradı abi olmuyor dedi."