Konya ve Karaman'da 9 ilçede eğitime kar engeli

Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak, fırtına ve kar yağışına karşı vatandaşları uyarırken Konya ve Karaman'da 9 ilçede okullar tatil edildi.

Tüm yurdu etkisi altına alan yağmur ve kar sonrası Meteoroloji'den peş peşe son dakika uyarılar gelirken kar yağışı Konya ve Karaman'da eğitimi de olumsuz etkiledi. 2 ilde 9 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

KONYA'DA 6 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Konya'nın Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya kent merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okullarda eğitime 30 Aralık Pazartesi ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.