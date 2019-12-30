Konya ve Karaman'da 9 ilçede eğitime kar engeli
Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak, fırtına ve kar yağışına karşı vatandaşları uyarırken Konya ve Karaman'da 9 ilçede okullar tatil edildi.
Tüm yurdu etkisi altına alan yağmur ve kar sonrası Meteoroloji'den peş peşe son dakika uyarılar gelirken kar yağışı Konya ve Karaman'da eğitimi de olumsuz etkiledi. 2 ilde 9 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
KONYA'DA 6 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Konya'nın Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Konya kent merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.
KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okullarda eğitime 30 Aralık Pazartesi ara verildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ankara'da DEAŞ'a kritik operasyon
- Sinan Aygün CHP’den istifa etti
- Başkan Erdoğan 2020'ye hızlı giriyor
- Bakan Albayrak'tan 7. Olağan Kongre süreci mesajı!
- Bir gerçek daha ortaya çıktı! Terörist Ferhat Abdi Şahin...
- Fahrettin Altun'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
- Çarpıcı yazı: Bu sefer başaracağız
- Savunma Bakanlığı açıkladı! Teslim oldular
- Resmen yürürlükte! 4 puan birden düştü
- Batman'da DEAŞ operasyonu! Yakalandılar...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon yayın tarihi!
- Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı…
- Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?
- Konya, Karaman kar tatili var mı? 30 Aralık Konya, Karaman yarın okullar tatil mi? İşte Valilik MEB açıklamaları!
- Masterchef kim kazandı? 2019 Masterchef Türkiye birincisi kim? Masterchef kazananı…
- Masterchef Cemre ile Alican sevgili mi? Aşk iddialarına yanıt...
- Masterchef Alican kimdir? 2019 Masterchef Türkiye finalisti Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Masterchef Cemre kimdir? Masterchef finalisti Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında, nereli?
- 3 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler yeni yılda da çok hesaplı! Vestel Venüs Go...
- Kimse Bilmez 27. bölüm izle! – ATV
- Yeni yılda emeklilere 1.100 TL promosyon! Bankaların emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- 2020’de AGİ ücreti ne kadar oldu? 2020 AGİ ücretleri tablosu | AGİ asgari ücrete dahil mi?