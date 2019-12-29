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Sezai Temelli'den yerli otomobil hakkında küstah ifadeler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2019
TEMELLİ'DEN YERLİ OTOMOBİL HAKKINDA KÜSTAH İFADELER

Türkiye'nin yerli otomobili dünyanın dikkatini çekerken, sanayideki gelişimi istemeyenler saldırıya geçti. HDP Eş Genel Başkanı  ve Saadet Partisi Genel Başkanı yerli elektrikli otomobil hakkında küstah ifadeler kullandı. Temelli, "Kafayı yerli ve milliye takmışlar." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin gurur projesi olan yerli otomobilde mutlu sona ulaşıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından 2022 yılında üretime başlanacak yerli otomobillerin tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olarak atılan bu adım, muhalefeti yine memnun etmedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı 'nun hedefi olan yerli otomobile bir itiraz da terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den geldi.

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"KAFAYI YERLİYE VE MİLLİYE TAKMIŞLAR"

HDP Eş Genel Başkanı , araca "yerli ve milli" denmesinden rahatsızlığını açık bir şekilde dile getirdi.

Batman'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen il kongresinde konuşan Temelli, "Araba daha ortada yok, ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar." dedi.

"BİR PİLLİ ARABA YAPTILAR"

Yok, daha ortada araba yok, İtalya'da yaptırıp getirmişler. Benim çocukluğumda bir tekerleme vardı, 'eller aya bizler yaya' şimdi bu değişti 'eller Mars'a bizler pilli arabaya.' Bir pilli araba yaptılar. Bunu öyle bir anlatıyor ki mucize." şeklinde konuştu.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU DA YERLİ OTOMOBİLE LAF ATTI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kongresine katıldı.

Yerli otomobilden de bahseden Karamollaoğlu, ''Şimdi bir de yerli arabamız çıktı. Yerli diyoruz, modeli İtalyanlara yaptırıyoruz. Bizim üretimden bahsederken, yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman idealimizdir. Böyle bir atılımda bulunanlara da kim olursa olsun, iktidara da, elbette destek veririz. Ama bir adamın hedefine gidip gidemeyeceği yürüyüşünden belli olur. Sen bu mantıkla, bu havayla hedefe varamazsın. Bunu kim yapacak derseniz. 5 tane sanayiciye, 'Buraya para koyun, yapacağız' demişler. Cumhurbaşkanı 'koyun' dediği zaman sanayicilerin 'Yok. Biz o parayı koymayız' deme şansı yok. Peki bunu kim sahiplenecek? Biz sadece modelini görüyoruz. Güzel bir şey ama neden biz dizayn etmedik? Bundan 3 sene önce bizim insanlarımız bundan bir tane dizayn etmişti. Bakan çıkıp takdim etti. Ne oldu o? O araba tarihe karıştı. Öldü mü? Bilmiyoruz. Ne olduysa oldu. Olmuyormuş. Olabilmesi için İtalyanlara yaptıralım. İşin enteresanı şu, benim söylediklerim her zaman iktidara tenkit mahiyetinde anlaşılıyor. Yahu ben tenkit etmek için söylemiyorum. Yol göstermek için söylüyorum. Bu işin yolu elbette var'' diye konuştu.

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YOLCU YOLCU

Yazık bu adamlara yazık dünyanın gıpta ile izlediği ve gelecekte de büyük ses getirecek Yerli ve Milli Elektrikli otomobil ile ilgili söylediklerine bakın yazık yazık çok üzücü bir okadarda mide bulandırıcı

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cevapla 29.12.2019 21:40
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