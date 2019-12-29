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Başkan Erdoğan Nazarbayev ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN NAZARBAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan , Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Başkan Erdoğan görüşmede, önümüzdeki yıllarda da Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda işbirliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.

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