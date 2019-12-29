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29.12.2019
Sezai Temelli'den yerli otomobil hakkında küstah sözler
Türkiye'nin yerli otomobili dünyanın dikkatini çekerken, sanayideki gelişimi istemeyenler saldırıya geçti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerli elektrikli otomobil hakkında küstah ifadeler kullandı. Temelli, "Kafayı yerli ve milliye takmışlar." şeklinde konuştu.
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