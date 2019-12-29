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29.12.2019

Yerli otomobil Avrupa'da nasıl yankılandı?

Türkiye'nin Otomobili Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafında 27 Aralık Cuma günü Gebze'de Bilişim Vadisi'nde muhteşem bir görsel şölenle tanıtıldı. Yerli otomobil yurt içinde her kesimin övgüsünü aldı ve büyük beğeniyle karşılandı. 2022'de seri üretime başlanacak ve yollarda olacak olan Türkiye'nin Otomobili ile ilgili peki Avrupa basını ne dedi? Yeri otomobil Avrupa basınında nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Gizem Adal Paris'ten detayları aktardı.

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