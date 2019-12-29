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'Polis Akademisi'nde intikam yemini' iddiaları hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2019
POLİS AKADEMİSİ'NDEN 'İNTİKAM YEMİNİ' HAKKINDA AÇIKLAMA

Sosyal medyada 'Polis Akademisi'nde intikam yemini' olarak paylaşılan video hakkında Polis Akademisi'nden açıklama geldi. Polis Akademisi'nin yaptığı açıklamada görüntülerin 2017 yılına ailt olduğu ve gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Polis Akademisi Başkanlığı, sosyal medyada gündem olan 'polislerin intikam yemini' isimli videoya ilişkin açıklama yaptı.

İşte Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama;

29 Aralık 2019 tarihinde yeni bir olay gibi sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun ilk kez 24 Mart 2017 tarihinde sosyal medyada paylaşıldığı ve söz konusu görüntülerin Mart 2017 tarihinde bir polis okulumuzda çekildiği tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık Makamının tasarrufları ile gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Polis Akademisi'nde intikam yemini videosu hakkında açıklama yapıldı "POLİS AKADEMİSİ'NDE İNTİKAM YEMİNİ" VİDEOSU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

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