CHP'de yerli otomobili beğenenlere cadı avı!
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
Türkiye'nin otomobiline dünya hayran kaldı. Devler şapka çıkardı. Son 15 yılda yapılan bütün eserlere itiraz eden CHP yine sahne aldı. Krizden beslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları cadı avı başlattı. Öte yandan Yerli otomobil dünya medyasının manşetlerine çıktı. Almanlar’ın panik mesajları dikkat çekerken, İngiliz ve Amerikan medyası, “Tesla’nın yeni rakibi” yorumunu yaptı.
Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) yaptığı elektrikli araç, 82 milyonu sevindirdi. Ankara'daki 25 milyonluk Togo Kuleleri kriziyle sarsılan CHP'yi ise hiç mutlu etmedi. Kılıçdaroğlu ve kurmayları, arabayı beğenenlere dahi sinirlendi. Kovmakla tehdit etti.İMAMOĞLU VE YAVAŞ BEĞENDİ CHP 'CAR'IŞTI
Türkiye "Devrim" otomobilini yaptırmayanlara "Devrin" otomobilini yaparak tokat attı. CHP'li 2 başkan 'Hemen alırız' çıkışı yaptı. Parti karıştı. Sosyal medya trolleri nefret saçtı.
VOLKSWAGEN PANİKLEDİ
Alman devi, Türk otomobilinin 2022'de piyasaya çıkacağını öğrendi. 1 milyon elektrikli araç üretimini 2025'ten 2023'e çekti.
CHP'LİLERDEN TEPKİ
Olmadı başkanlar...
Motorunu biz mi yaptık ki.
Sizi bunun için seçmedik!
Anlaşıldı kendinizi partiden kovdurmaya kararlısınız!
Allah korusun, demeyin öyle...
TESLA'YA MEYDAN OKUYOR
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan yerli otomobil projesi gerçeğe dönüştü. Yerli otomobilin tanıtım toplantısında Erdoğan, "Bu otomobil yerli ve millidir. Hiç kimse bu gerçeği perdelemeye çalışmamalıdır. Biz Türkiye'nin otomobilini elektrikli olarak üreterek geçmişin veya bugünün değil doğrudan geleceğin teknolojisine uzanıyoruz. Bu otomobili sadece kendi ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz. Biz küresel bir marka peşindeyiz" dedi. Dünya medyası da manşetten verdiği haberde ilginç ifadeler kullandı. Almanlar panik yaşarken, Amerikan ve İngiliz medyası Türkiye'nin tarihi adım attığına dikkat çekti.
Başkan Erdoğan, yeni otomobilin çok önemli özellikleri olduğunu söyledi.
Yerli otomobilin iç tasarımı da büyük övgü aldı.
İngiliz Daily Mail: Türkiye elektrikli otomobilini tanıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otomobili Tesla'ya meydan okuyor.
Alman Tagesspiegel: Türkiye, milli elektrikli aracına milyarlarca yatırım yapıyor.
Alman Die Welt: Çok etkin olacağını sanmıyoruz.
Alman Bild: 1960'lı yıllarda Türkiye'nin kendi markası "Devrim" ile ilk denemesinde başarısız oldu.
Belçika haber ajansı Belga: Erdoğan, Türkiye'de geliştirilen ilk elektrikli otomobil prototiplerinin örtülerini kaldırdı.
Amerikan New York Times: Türkiye'nin otomobili Tesla'nın rakibi.
Amerikan Bloomberg: Türkiye 3,7 milyar dolarlık ilk yerli otomobil projesini tanıttı.
OSMANLI BIYIĞI
KURT GÖZÜ
Yerli elektrikli otomobilin Kurt gözü, sosyal medyada trend topic oldu
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin tasarımdaki Türk etkileri için, "Hedef kitlemiz otomobili güçlü kuvvetli hayvanlara benzettiler. Kurt, kaplan, aslan gibi hayvanlara benzesin istediler. Baktığınız zaman pars da kurt da kaplan da olur. Gözlerde güçlü bir kedi var. Günlük kullanım farları da Osmanlı bıyığı" dedi. Yerli otomobilin tasarımının Vietnamlı üretici VinFast'tan çalıntı olduğu iddialarına karşılık Karakaş, "Biz Türkiye'deki hedef kitlemizin kriterleri doğrultusunda üretim yaptık. Bizim arkadaşlarımız belirledi. Asyalı aracın önüne baktığınız gülümser, tipik Asyalı. Bizim hedef kitlemiz gülümseyen bir otomobil istemedi. Vakur duruşu olan, ciddi bir otomobil istedi. Bizim aracımızın önü daha keskin hatlar var." diye konuştu.
Murat Günak, özel yeteneği sayesinde birçok önemli marka ile işbirliği yaptı.
MURAT GÜNAK KİMDİR?
Karakaş, "Biz 18 tasarım eviyle görüştük. 18 tasarım evini 3'e indirdik. 5 farklı tasarım isteyip 15 tasarımı yan yana koyduk. O süreçte Murat Bey (Murat Günak) bize Türkiye'yi Avrupa'yı tanıyan tecrübesiyle çizgileriyle yardımcı oldu." dedi. Peki Murat Günak kimdir? Murat Günak 1957 İstanbul doğumlu. Almanya'ya 6-7 yaşlarında ailesiyle birlikte giden Günak, ilk öğretim ve lise eğitimi İstanbul'da tamamlamış ve tekrar Almanya'ya dönüş yaptı. Almanya'da endüstriyel tasarım eğitimi alan Günak, dünyanın en önemli tasarımcılarından biri. Almanya'da ilk iş deneyimini Ford Motor Company'de yapan ve önemli tasarımlar yapan Günak, Mercedes ve Peugeot'un çok özel tasarımlarına imza attı.
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