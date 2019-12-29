CHP'de yerli otomobili beğenenlere cadı avı!

Türkiye'nin otomobiline dünya hayran kaldı. Devler şapka çıkardı. Son 15 yılda yapılan bütün eserlere itiraz eden CHP yine sahne aldı. Krizden beslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları cadı avı başlattı. Öte yandan Yerli otomobil dünya medyasının manşetlerine çıktı. Almanlar’ın panik mesajları dikkat çekerken, İngiliz ve Amerikan medyası, “Tesla’nın yeni rakibi” yorumunu yaptı.

Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) yaptığı elektrikli araç, 82 milyonu sevindirdi. Ankara'daki 25 milyonluk Togo Kuleleri kriziyle sarsılan CHP'yi ise hiç mutlu etmedi. Kılıçdaroğlu ve kurmayları, arabayı beğenenlere dahi sinirlendi. Kovmakla tehdit etti.

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