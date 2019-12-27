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Yerli otomobilin üretim tarihini duyan Almanlar harekete geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
YERLİ OTOMOBİLİN ÜRETİM TARİHİNİ DUYAN ALMANLAR HAREKETE GEÇTİ

bugün 60 yıllık bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor! Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili projesi bugün Başkan 'ın önderliğinde tüm dünyaya duyruldu. Büyük bir çalışmanın ürünü olan yerli otomobilin özellikleri daha seri üretime geçmeden rakiplerini kıskandırmaya yetti. Öyleki Euronews yaptığı haberde Alman otomobil markası 'in, 1 milyon elektrikli araç üretme hedefini 2025 yerine 2023’e çektiğini duyurdu.

projesi, Başkan 'ın katılımıyla Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılan törenle tanıtıldı.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu. Bu ilgi ülke sınırlarını da aştı.

Öyleki dünyanın takip ettiği tanıtım ardından Alman otomobil markası hemen harekete geçti.

2025 yılına verdikleri 1 milyon araç vaadini 2023'e çekti.

Euronews'in aktardığı habere göre, Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefine 2025 yerine 2023 yılında ulaşacağını duyurdu. Alman üretici 2025 yılı sonunda ise 1,5 milyon araca ulaşabileceklerini açıkladı.

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