Yerli otomobilin üretim tarihini duyan Almanlar harekete geçti

Türkiye bugün 60 yıllık bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor! Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili projesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tüm dünyaya duyruldu. Büyük bir çalışmanın ürünü olan yerli otomobilin özellikleri daha seri üretime geçmeden rakiplerini kıskandırmaya yetti. Öyleki Euronews yaptığı haberde Alman otomobil markası Volkswagen'in, 1 milyon elektrikli araç üretme hedefini 2025 yerine 2023’e çektiğini duyurdu.

Yerli otomobil projesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılan törenle tanıtıldı.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu. Bu ilgi ülke sınırlarını da aştı.

Öyleki dünyanın takip ettiği tanıtım ardından Alman otomobil markası Volkswagen hemen harekete geçti.

2025 yılına verdikleri 1 milyon araç vaadini 2023'e çekti.

Euronews'in aktardığı habere göre, Volkswagen 1 milyon elektrikli araç üretme hedefine 2025 yerine 2023 yılında ulaşacağını duyurdu. Alman üretici 2025 yılı sonunda ise 1,5 milyon araca ulaşabileceklerini açıkladı.