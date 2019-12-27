Başkan Erdoğan yerli otomobili test etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin direksiyonuna geçti ve Bilişim Vadisi'nin içerisinde yerli otomobilinin SUV modelini test etti.
Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından "Türkiye'nin Otomobili"nin SUV modelinin direksiyonuna geçti.
Erdoğan'a, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdiği test sürüşünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ile torunu Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti.
Başkan Erdoğan, test sürüşünün ardından araçtan inerek beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.
ERDOĞAN DİKKATLİCE İNCELEDİ
Yerli otomobilin tanıtım töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının sürücü koltuğuna geçerek aracı dikkatle inceledi.
Erdoğan ayrıca konuşmasını bitirirken "Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir. Bu yönetimi ülkemizde de hayata geçirebiliriz. Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, ''Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Bu otomobil yerli ve millidir. Şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum'' dedi. Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının Bursa Gemlik'te TSK arazisi üzerinde kurulacağını da açıkladı.
YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK?
Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa'da kurulacağı kesinleşmişti. Erdoğan, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde, yerli otomobilin tanıtımında yaptığı açıklamayla fabrikanın, Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacağını açıkladı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar olacağı belirtildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Haralar bölgesi, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla biliniyor. Tesisin kurulacağı alanın, TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik arazi olması dolayısıyla tercih edildiği belirtildi. 22 milyar lira ile kurulacak olan yerli otomobil üretim tesisinde ise 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.
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