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Bakan Berat Albayrak'tan yerli otomobil mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN YERLİ OTOMOBİL MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı bugün tanıtılan yerli otomobille ilgili mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "’nin bir rüyası daha gerçek oldu. İnancın, azmin, özgüvenin ürünü olan Türkiye’nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." dedi.

için tarihi gün... Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı Gebze'de Başkan 'ın katıldığı törenle tanıtıldı..

Hazine ve Maliye Bakanı bugün tanıtılan yerli otomobille ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak mesajında, "Türkiye'nin bir rüyası daha gerçek oldu. İnancın, azmin, özgüvenin ürünü olan Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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