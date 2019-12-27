Bakan Berat Albayrak'tan yerli otomobil mesajı
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün tanıtılan yerli otomobille ilgili mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Türkiye’nin bir rüyası daha gerçek oldu. İnancın, azmin, özgüvenin ürünü olan Türkiye’nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Türkiye için tarihi gün... Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı..
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün tanıtılan yerli otomobille ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak mesajında, "Türkiye'nin bir rüyası daha gerçek oldu. İnancın, azmin, özgüvenin ürünü olan Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun." dedi.
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