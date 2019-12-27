Türkiye için tarihi gün! "Yerli Otomobil" tanıtılıyor!

Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobilinin tanıtımına artık sadece dakikalar kaldı. Yerli otomobil tanıtım töreninin yapıldığı Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'ne gidenler ayrıca 1961 yılında sadece 4 adet üretilen 'Devrim' otomobili sürpriziyle karşılaştı. Yüksek teknolojili yerli otomobilin test sürüşünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Yerli otomobilin tanıtımı öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli açıklamalarda bulundu. Varank yerli otomobil için "Dünyanın trendlerini yakalamış bir araç" dedi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Gebze'deki lansmanda yerli otomobil için dünyanın en büyük segmenti olduğu için SUV modelinin seçildiğini ifade etti. Karakaş, "15 yıl içinde 5 farklı modelimiz olacak." dedi. Yerli otomobilin tanıtımı ile ilgili gelişmeleri anbean olarak canl�� yayınlarımızdan ve ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından test sürüşü yapılacak olan yerli otomobil 2022'de yollara çıkacak. Yerli otomobilin otonom sürüş özelliğine sahip olması hedefleniyor. Başkan Erdoğan tanıtım yapılacak Gebze Bilişim Vadisi'ne geldi. Başkan Erdoğan'ı yetkililer karşıladı.

Başkan Erdoğan, tören alanında kendini bekleyenleri selamladıktan sonra yeni yerli otomobilin tanıtımından önce 1961 yılında yapılan ve alanda sergilenen "Devrim" otomobiline binerek basın mensuplarına poz verdi.

KISA SÜREDE DOLUM

Gebze'deki yerli otomobil tanıtım davetine 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor. Yerli otomobilin motor gücü 150 kW ve iki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak. Li-ion pil hücreleriyle 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak.

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş projeyi anlattı. Karakaş "Çok doğu bir zamanda adım attık. Cep telefonları gibi otomobillerde değişimi uğruyor. Artık eskiden olduğu gibi büyükler değil, çevik olan, yaratıcı olan, iş birlikçi olan ve kullanıcıyı faaliyetlerin merkezine koyan şirketler, organizasyonlar başarılı olabiliyor." dedi.

İşte TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'nin özlemini gidermek amacıyla çıktığımız yolda hayallerimizi ileri taşımak üzere otomobilden daha fazlasını yapmak üzere söz verdik, önce kendimize sonra sizlere. Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak, otomobilimizi tanıtmak ve otomobilden daha fazlasını ifade etmek istiyoruz.

Böyle bir faaliyete başlamanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Dünyada otomotiv ile ilgili kurallar değişiyor. Otomobilimiz akıllı bir cihaza dönüşmekte, otomobil yeni bir yaşam alanı olarak kullanılabilmekte…

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş

"BİZE SORULDU GEÇ KALMADINIZ MI?"

Artık nesnelerin internetiyle bağlantılı otomobiller, otomobilin kendisinin internetli olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Şehirlerimiz, evlerimiz, fabrikalarımız akıllandıkça otomobillerimiz bir yaşam alanına, her birinin iç içe girdiği bir alana dönüşüyoruz. Bu nedenle biz diyoruz ki, doğru zamanda yola çıktık. Bize soruldu geç kalmadınız mı? Artık eskiden olduğu gibi büyükler değil, çevik olan, yaratıcı olan, işbirlikçi olan ve kullanıcıyı faaliyetlerin merkezine koyan şirketler, organizasyonlar başarılı olabiliyor.

Bizim yola çıktığımızda iki hedefimizi olmazsa olmaz olarak belirledik. Birincisi fikri sinai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye, Türkiyemize ait küresel bir marka olarak, bunu yaparken teknolojinin en güncelini yeni neslini kullanmak. Biraz önce de söylediğimiz gibi, doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek. Nesnelerin internetiyle başından planlayarak akıllı bir cihaz olarak düşünmek ve küresel rekabet etmek.

'NASIL YAPACAKSINIZ, BAŞARACAKSINIZ' DİYE SORDUKLARINDA…

Daha sonra sordukları sorulardan birisi de "nasıl yapacaksınız, başaracaksınız" Biz bu projeye başlamazdan önce 18 şirketi inceledik, iyi yönleriyle kötü yönleriyle. Bu bağlamda 15 yıllık kapsamlı bir plan hazırladık. Hemen akabinde işinin ehli, işine adanmış; sadece dün akşama mahsus değildi, aylardır heyecandan uyuyamıyoruz. Her faaliyetimiz müşterimizi, kullanıcımızı, tüketicimizi ön planda tutuyoruz. Bizim rakiplerimiz startup girişimci olan rakipler. Peki tüm bunları yaparken ve küresel rekabetten bahsederken bizim dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka bir lüksümüz var mı? Yok.

"TÜRKİYE'NİN MOBİLİTE EKOSİSTEMİNİ KURACAĞIZ"

Dünyanın en iyilerini Türkiye'de bulduğumuzda, yoksa yurt dışından bularak beraber çalışıyoruz. Peki etrafımızda oluşturmaya çalıştığımız kimlerdir diye değinmek istiyorum. Biz aylardır Türkiye'deki yan sanayi ve tedarikçilerle beraber başlıyoruz. Peki otomobili yaptık, şarj altyapısı ne durumda? Bu konuda bakanlıklarımızla ortak çalışıyoruz. 2022 yılında şarj altyapı ünitelerinin çözüleceğine inanıyoruz.

Peki Bilişim Vadisi'ne neden geldik? Türkiye'deki otomotivin merkezine geldik. Fabrikamızı da çok yakınlara konumlandıracağız. Ve bilişim vadisinde, işbirlikçiler, girişimciler olarak altyapıyı bulduğumuz için de Türkiye'nin mobilite ekosistemini kuracağız.

Bizim farkımız ne olacak? Her şeyden önce biz ortaklık yapımızla bir ekosistem kurduk. Sıfır emisyon araçlar için sıfırdan başladık. Fikri mülkiyeti yüzde 100 bizim olan bir otomobilden bahsediyoruz. 15 sene içinde 5 modelimiz olacak."

TOGG yönetim kurulu Başkanı Rıfat Hisarçıklıoğlu

"BU SEFER BAŞARACAĞIZ"

Gürcan Karakaş'tan sonra konuşan TOGG yönetim kurulu Başkanı Rıfat Hisarçıklıoğlu, "Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptırtacağız. Devrim arabamızı sahip çıkıp yapamadık ama bu sefer Allah'ın izniyle bu sefer başaracağız." dedi.

"2022'DE BANTTAN İNECEK"

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu '15 yılda en az 22 milyar lira yatırım yapılacak. Yüksek teknoloji ürünleri yapıyoruz. 2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak' dedi.

TOGG yönetim kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"TOBB olarak 1,5 milyon üyemizle ülkemizin gelişmesi için çok önemli misyonlar üstlendik. Ancak bugün bir başka gururluyum, farklı bir heyecan duyuyorum. Türkiye'nin yarım asırlık hayaline kavuşturacak yeni bir adım atıyoruz. 2017'de sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. Biz de yola çıktık. Babayiğitlerimizi bir araya getirdik. Rabbimize şükürler olsun verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu vatanın evladı olarak gurur duyuyorum.

Gürcan bey biraz önce elektrikli otomobil ve yeni mobilite ekosisteminin ne kadar önemli olduğunu çok güzel bir sunumla anlattı. Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştiriyor. Bizim için de yeni bir fırsat penceresi. 1960'larda biz bu fırsatı kaçırmıştık. Devrim arabasına sahip çıkamamış ve Türkiye'nin otomobilini yapamamıştık. Ama bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız. 2017 Mayıs'ında sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Dalga geçtiler. 2017 Kasım'da Ortak Girişim Grubumuzu kurduk, inanmadılar. 2018 Haziran'ında şirketimizi kurduk, güldüler. Ama bakın bugün buradayız. Türk özel sektörünün birikimi, işte birazdan Türkiye'nin otomobilini hep birlikte göreceğiz. Bu 82 milyonun gururu, Türkiye'nin otomobili.

Bu sadece Türkiye'de üretilmeyecek. Markası, patenti bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Başkasının patenti için çalışmayacağız, kendi patentlerimiz için yabancı mühendislerimizi çalıştıracağız. 15 yılda en az 22 milyar lira yatırım yapılacak.

BİZİ MÜJDESİZ BIRAKMADI, BU SABAH İMZALADI...

Türkiye'nin otomobili dört alanda devrim yapıyor. Bunlardan ilki, işbirliğimiz modeli. Bize hep "Türkler ortaklık kuramaz" dendi. Fakat farklı sektörlerden babayiğitleri aynı masaya topladık. Büyük olsun hepimizin olsun dedik. İkincisi, yıllardır Türkiye'de nitelikli çalışanlar, mühendisler yurt dışına gidiyor dediler. Dünyanın en başarılı Türk üreticilerinden Gürcan Karakaş'ı Almanya'dan aldık getirdik. Yanında da dünyanın dört bir yanından Türkü Almanı Amerikalısı Asyalısı yüzlerce beyni bilişim vadisinde toplamaya başladık. Yani beyin göçünü tersine çevirdik. Üçüncü olarak, ilk defa dünyayla teknolojiyle başa oynuyoruz. Şimdiyse biz elektrikli araba yapıyoruz. Bugün Amerika'da Çin'de Avrupa'da ne yapılıyorsa aynısını ve en önemlisi aynı zamanda yapıyoruz.

Eskiden devlet teşvik verirdi, yatırımcıyı beklerdi. Artık devlet hedef veriyor. Böyle büyük bir projenin fikrini, vizyonunu ortaya koyan sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sadece fikri ve vizyonu ortaya koymakla kalmadı, her aşamada bizi destekledi. Gece gündüz demeden ne zaman kapısını çalsak bize yardımcı oldu. Sağ olsun bizi müjdesiz bırakmadı. Bu yatırımın teşvik kararını da bu sabah imzalayarak çıkarttı. İkinci olarak bakanlarımıza ve kurumlarımıza teşekkür etmek istiyorum."

MODÜLER VE ELEKTRİK GÜÇ ÜNİTESİ TÖREN ALANINDA SERGİLENİYOR

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.

TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi. Marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacağız.





300+ VE 500+ KİLOMETRE MENZİL OPSİYONLARI MEVCUT

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

BAKANDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Yerli otomobilin tanıtımı öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli açıklamalarda bulundu. Varank yerli otomobil için "Dünyanın trendlerini yakalamış bir araç" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sınıfının en iyi özelliklerine sahip bir araç olacak. Bizim tasarımcılarımız Türkiye'den motifler, bizim milletimizin önem vereceği motiflerle aracımızı tasarladılar. Otomotivi satmanız için bir takım şartları, özellikleri olması lazım. Türk milletinin nelere önem verdiğini dikkate alarak mühendislerimiz ve tasarımcılarımız Türkiye'nin hoşuna gidecek şekilde dizayn ediyorlar.

Bu program bizim için çok önemli bir program. Aracı bir kez değil aslında 4-5 sefer Osmangazi Köprüsü'nden geçirdik. Ben içine bindim ama kullanmadım. Elektrikli bir araç, dünyanın trendlerini yakalamış bir araç. Şu an elektrikli ve bağlantılı araçlar şu an otomobil satışlarının yüzde 1'ini oluştururken 2030'da yüzde 40'lara gelmesi bekleniyor.

Otonom özellikleri olacak, akıllı bir araç olacak. Bu bir sadece araç tasarımı değil. Bir mobiliteden bahsediyoruz. Akıllı araçlarla birlikte hem yollarla, hem insanlarla bağlantılı yaşam alanı haline gelen araçlardan bahsediyoruz.

2022'DE SERİ ÜRETİM PLANLANIYOR

Türkiye'nin otomobil üretim yolculuğunda süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor. TOGG CEO'su Karakaş, yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak yeni ulaşım modelleri ve teknolojileri hakkında düzenlenen toplantılarda yaptığı konuşmalarda, 2022'nin ortalarında Türkiye'nin elektrikli aracını piyasaya sürmeye başlayacağını ve bu aracın piyasaya çıktığı tarihte rakipleriyle aynı seviyede otonom sürüşe hazır olacağını belirtmişti.

Karakaş, bu yılın mayıs ayında Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen bir toplantıda ise "Türkiye'nin otomobilinde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİLERE SAHİP

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin Otomobili"nin başlangıçta C Segmentinde elektrikli bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda model sayısını 5'e çıkarması planlandı.

Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar avro, cari açığa 7 milyar avro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor. TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.

Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor. Akıllı otomobil, fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.

OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ VAR

Bu arada toplantıya katılanları bir sürpriz bekliyor. Yüzde 100 elektrikli C-SUV'un yanı sıra daha sonra üretilmesi planlanan C-Sedan'ın prototipinin de görücüye çıkarılacağı konuşuluyor.

Ancak Sedan modeli yürüyen bir prototip olmayacak. Prototip, SUV modelden sonra satışa sunulacak Sedan model hakkında ipuçları verecek.

Bu arada 2022'de yollara çıkması planlanan yerli otomobilin otonom sürüş özelliğine sahip olması hedefleniyor. Otonom sürüş özelliği sayesinde yerli otomobil kullanıcıları güvenli ve konforlu seyahat edebilme imkânı bulacaklar.

TOGG'un önemli hedeflerinden biri de yerli otomobilin 2022'de yola çıkmadan önce aktif ve pasif güvenlik donanımlarıyla Euro NCAP'ten 5 yıldız alması.

2030'A KADAR 5 MODEL ÜRETİLECEK

YÜZDE 100 elektrikli Türkiye'nin Otomobili'nin 2022'nin ilk yarısında pazara sunulması hedefleniyor. Yollara çıkacak ilk model C-SUV olacak. C-Sedan model SUV'u takip edecek. 2030'a kadar model yelpazesi 5'e ulaşacak.

YURT DIŞINA İHRACAT PLANLANIYOR

TOGG, yerli otomobili sadece iç pazarda satışa sunmayacak. Şirket, yerli otomobil modellerini uluslararası pazarlara da ihraç etmeyi planlıyor.

FİKRİ MÜLKİYET HAKKI TÜRKİYE'NİN

FIKRI mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve TOBB güçlerini birleştirdi ve 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) kurdu.

LOGODA ŞİRKETİN MOTTOSU VAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda TOGG'un şirket logosu da görüldü. Turkuaz rengin ağırlıklı olduğu logo, TOGG'un sadece otomobil üreten değil, mobilite çözümleri de geliştiren bir şirket olduğu mesajını veriyor.