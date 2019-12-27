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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Özel çocuklara "bireysel hizmet danışmanlığı" geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
BAKAN KOCA, SAĞLIKTA 'YENİ SİSTEM'İ AÇIKLADI

bünyesinde , zihinsel ve gelişimsel bozukluklar ile nadir hastalıkları bulunan ve özel gereksinime sahip çocuklar ve ailelerine yönelik "Bireysel Hizmet Danışmanlığı" sistemi oluşturulacak.

Sağlık Bakanı , "Bu konuda özel danışmanlık yapabilecek kişi, aile hekimliği sistemindeki gibi kime danışılması gerektiğini bilecek. Bu kişinin psikolog olmasını daha çok önemsiyoruz" dedi.

Bakan Koca, ", Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı kurduk. Burası önümüzdeki dönemde hem tanı hem tedavi hem rehabilitasyon hem de eğitimde aktif olarak devrede olacak" ifadelerine yer verdi.

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Öte yandan Fahrettin Koca, "(Nöromusküler Hastalık Merkezi) Toplam 6 olan merkez sayısı önümüzdeki üç aylık süreç içinde 9'a çıkartılacak" açıklamasında bulundu.

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