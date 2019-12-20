Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okulların 100 metre yakınına kadar uygun gıdaları teşvik etme noktasında bir çalışmamız var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , "Okulların 100 metre yakınına kadar uygun gıdaları teşvik etme noktasında bir çalışmamız var" açıklamasında bulundu.

Koca, "Yüksek kalorili çikolata ve benzeri gıdalar ile cips, fazla şekerli ve tuzlu olan zararlı ürünler olmayacak. Meyve, yoğurt gibi daha çok faydalı olduğunu bildiğimiz ürünleri teşvik eden bir yaklaşım içinde olacağız" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Bakan Fahrettin Koca, "83 ilk yardım eğitimi merkezinde son 2 yılda 46 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verildi" bilgisini paylaştı.