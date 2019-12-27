27 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Balıkesir'de DEAŞ operasyonu! 11 gözaltı kararı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
EŞ ZAMANLI OPERASYON! POLİS PEŞLERİNDE

'de, terör örgütü 'a yönelik operasyonda 'ın Anbar kentinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, 'ın Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde 10'u kent merkezi biri de 'da olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN