Balıkesir'de DEAŞ operasyonu! 11 gözaltı kararı var
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
Balıkesir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak'ın Anbar kentinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, Irak'ın Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu 11 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde 10'u kent merkezi biri de İstanbul'da olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
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