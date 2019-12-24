Kocaeli Şehir Hastanesi tamamlandı! Kocaeli Şehir Hastanesi ne zaman hasta almaya başlayacak?

Vatandaşların merakla beklediği dev proje Kocaeli Şehir Hastanesi tamamlandı. Peki, dev proje ne zaman hasta almaya başlayacak? Kocaeli Şehir Hastanesi'nin özellikleri neler olacak? İşte bu soruların cevabını A Haber muhabiri Hakan Süer açıkladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi sınırlarında 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen 4 yıl önce temeli atılan ve tamamlanan bin 250 yataklı şehir hastanesi, 2020 yılında hizmete girecek.



Gündüz saatlerinde 50 bin kişinin yaşaması planlanan dev hastanede hastalar navigasyon sitemleri ile yönlendirilerek elektrikli araçlarla taşınacak.



Kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında 368 bin 668 metrekarelik alanda yapımı hızla devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, bünyesindeki 6 farklı hastane ile Marmara Bölgesi'nin sağlık merkezi olacak.



350 milyon avroluk yatırımla Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olacak olan hastane, bittiğinde kente sağlık sektörünün yanında birçok alanda katma değer sağlayacak.



2 bin 500 civarında işçinin çalışmaları sürdüğü hastanede yaz aylarında çalışan sayısının ilerleyen günlerde 4-5 bine çıkartılarak inşaatın belirlenen tarihlerde tamamlanması hedefleniyor.

6 HASTANEDEN OLUŞACAK SAĞLIK KAMPÜSÜ HASTA SEVKİNİ SONA ERDİRECEK



Haziran 2019'da yaptığı açıklamada Kocaeli'deki şehir hastanesinin cerrahi ağırlıklı bir hastane olacağını söyleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, "Bu sebepten dolayı teknolojik donanımı en üst seviyede olması gerekiyor. Şu anda da o şekilde yapılıyor. Bin 90 ile bin 250 arası civarında bir yatak kapasitemiz olacak. Bu kompleks içerisinde 6 tane hastanemiz olacak. Her birisinin yatak kapasitesi de fonksiyonuna göre 10 ile 500 arasında değişecek. Bu 6 hastanenin merkezinde nükleer çekirdek dediğimiz bir radyolojik, laboratuvar ve görüntüleme, ameliyathane, yoğun bakım gibi bütün hastanenin ortak hizmetlerini içerecek alan oluşturulacak. Dolayısıyla sevk gibi bir şey söz konusu olmayacak. Gelen hastalar her türlü tedaviyi burada olabilecek" demişti.

EN GELİŞMİŞ CİHAZLARLA DONATILACAK HASTANEDE DEV OTOPARK TAMAMLANDI



Yapımı devam eden hastanenin dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile donatılacağını belirten Ergüney, "3 bin 500 araçlık otoparkı olan, otoparkında hastaları karşılayacak görevli arkadaşlarımız olacak. Onlara eşlik ederek elektrikli araçlarla hastane içerisindeki bir takım yerlere ulaşımlarının sağlandığı gibi her yönü ile konforlu bir ortamın oluşturulacağı hastaneler bunlar. Şu anda ideal bir şekilde tasarlandı. Yemeklerinden cihazların donanımına kadar her şey en üst düzeyde planlanıyor. Özellikle cihazlar alanlarında dünyanın en gelişmiş cihazları olacak. Bu hastanemiz cerrahi ağırlıklı bir hastane olacağından Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un dışındaki en büyük merkezlerden bir tanesi. Kocaeli perspektifinden baktığımızda da bu hastane yanında çeşitli gelişmelere de sebebiyet verecek. Örnek verecek olursak, ulaşım imkanları artacak, kongre ve 5 yıldızlı otellerin sayısının artmasına sağlayabilecek" diye konuşmuştu.



İnşaat alanının tam bir şehir görünümünde olduğunu dile getiren Ergüney, "Yaklaşık 368 bin metrekare üzerine kurulu bir tesisimiz bu. Burada bir hastaya düşen kapalı alan miktarı 200-300 metre kare bir alan düşüyor. Büyük bir hastane ancak içeride navigasyon sistemleri olacak. Anroid ve İOS yazılımlarımız olacak. Hastalar kiosklardan tek tuşla hastanenin neresinde olduğunu, nereye gitmek istiyor bulabilecek. Örneğin cep telefonundan 'Mikrobiyoloji laboratuvarı' yazdığı zaman elindeki navigasyon sistemi hastanenin içerisinde kişiyi laboratuvara götürebilecek" şeklinde konuşmuştu.