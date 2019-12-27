Hıncal Uluç yazdı: Değerli Konut Vergisi “Hukuk”tur!
Hükümetin yaptığı her olumlu işe karşı çıkan CHP son olarak Değerli Konut Vergisi'ne karşı çıkmıştı. Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, CHP'nin "Anayasa'ya aykırı" dediği Değerli Konut Vergisi'ni örnekli bir şekilde anlatarak ne kadar önemli bir karar olduğunu köşesine taşıdı.
TBMM'den 5 Aralık'ta geçen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren "Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile getirilen yeni vergilerden biri de "değerli konut vergisi" olmuştu.
CHP DEĞERLİ KONUT VERGİSİ'Nİ YARGIYA TAŞIYOR
CHP, Değerli Konut Vergisi (DKV) için Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açacak. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açacağız, bu Anayasa'ya aykırı'' demişti.
Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, her şeye karşı çıkan muhalefetin "Değerli Konut Vergisi"ne de karşı olma sebebini örnekli bir şekilde anlattı.
İşte Hıncal Uluç'un yazısından satır başları:
Değerli Konut Vergisi" (DKV) hukuktur.. Adalettir.. Çünkü bu ülkede sistem "Vergi ödemek" değil, "Vergi kaçırmak" üzerine kurulmuştur.. Özellikle de Emlak Vergisi tam da böyledir.. DKV, bu adaletsizliği bir nebze "Adil" yapacaktır.
1999 yılında satın aldım, Alkent'teki bahçe dubleks evimi.. Bana satan Sevil Hanım "Ödediğim fiyat tapuya aynen kaydedilecek" deyişime itiraz etmedi.
Beyanımızı yazan tapu memurunun bile hayretle baktığını hatırlarım..
"Siz enayi misiniz" diyordu herhalde içinden..
Alım vergisini gerçek fiyattan ödedim. Sevil Hanım da satış vergisini tabii..
Sonra Emlak Vergisi zamanı geldi. Bu verginin esası. tapudaki beyan.. Ben tam vergimi öderken, aynen benim gibi bahçe dubleks ev sahibi Alkent komşularımızdan birinin, benim onda birim düzeyinde değer beyan ettiğini öğrendim..
Zamanın Ecevit Koalisyon Hükümeti'nin (DSP, ANAP, MHP) Maliye Bakanı Sümer Oral yakın dostum, değerli bir devlet adamıydı. Onu aradım..
"Sevgili Bakan" dedim, "Bu ülkede namuslu olmak suç mu?. Ben Doğrucu Davud, evimin gerçek değerini beyan ettim diye, benimle tıpkısının aynisi evde oturan komşumdan 10 misli fazla vergi ödüyorum ve her yıl böyle ödeyeceğim. Günahım namuslu vatandaş olmak mı?"
Sümer Bakanım güldü.. "Ne yazık ki öyle Hıncal"dedi.. "Yasalar öyle.."
"O zaman değiştirin o yasaları.. Hadi alırken bir şeyler döndü, ama bir hile 10 sene, 20 sene 40 sene sürer mi?. O zaman her yıl vergiyi, rayiç, yani piyasadaki güncel değeri üzerinden alın.".
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