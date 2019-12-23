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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: "Yapay Zeka Enstitüsü" kuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2019
BAKAN KOCA: YAPAY ZEKA ENSTİTÜSÜ KURULDU

, "7 ayrı enstitüden oluşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde geçtiğimiz hafta içinde yönetim kurulu toplandı ve Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü kuruldu" dedi.

, "7 ayrı enstitüden oluşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde geçtiğimiz hafta içinde yönetim kurulu toplandı ve Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü kuruldu" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "TÜSEB çatısı altında veri araştırmalarını sağlıklı yapan, yapay zekayı da alt başlıkta kullanan ve hedefte hem vatandaşın sağlığa erişimini daha kolaylaştıran hem tasarruf ve denetim gibi imkanları sağlayan hem de tanı ve tedavide yol gösteren bir yaklaşım olacak" dedi.

Koca, "Robotik değerlendirme, hekimin işini kolaylaştıracak, en küçük görüntülerin de atlanmaması için hatırlatma yapan, hekimin bundan sonra yine okuma yaptığı bir robotik sistem olacak. Uzun vadede bu okumaların daha çok yapay zeka üzerinden şekilleneceğini de söyleyebilirim" ifadelerine yer verdi.

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