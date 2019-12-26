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EGM 84 personel alımı yapacak! EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2019
EGM 84 PERSONEL ALIMI YAPACAK! EGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? EGM 84 personel alımı için duyuru yayınlandı. Psikolog, sosyolog, aşçı ve hizmetli kadrolarına personel alımı için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ilan yayınlandı. EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru yapmak isteyen psikolog ve sosyolog adaylarının P-3 puanının en az 70 olması şart. Adayların, Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavlara katılması gerekiyor. İşte, EGM 84 personel alımı başvuru şartları!

EGM 84 personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2019 yılının son günlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 84 personel alımı ilanı yayınlandı. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından EGM 84 personel alımı başvuru şartları sorgulanıyor. DPB'de yayımlanan duyuruya göre; 10 sosyolog, 60 psikolog, 9 aşçı ve 5 hizmetli alımı yapılacak. İşte, EGM personel alımı başvuru şartları hakkında merak edilenler…

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