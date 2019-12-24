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İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika personel alım ilanı! İşte başvuru şartları...

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 229 personel alacak. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanın detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete'de personel alım ilanı ile ilgili şu bilgiler yer alıyor: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında boş bulunan Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 20 personel, taşra teşkilatında boş bulunan İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 200 personel alınacak. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre 9 personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 13:48
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İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika personel alım ilanı! İşte başvuru şartları...

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığı toplam 229 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında boş bulunan Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 20 personel, taşra teşkilatında boş bulunan İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 200 personel alınacak.

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İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika personel alım ilanı! İşte başvuru şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adayların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olması ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olması şartı aranıyor.

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İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika personel alım ilanı! İşte başvuru şartları...

Adayların başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olması ve başvuruda bulunanların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı ve Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmesi ve 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

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İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika personel alım ilanı! İşte başvuru şartları...

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Giriş sınavı başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "https://aybu.edu.tr/gpm" internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

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İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika personel alım ilanı! İşte başvuru şartları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başvurular 25 Aralık Çarşamba günü saat 09.00'da başlayıp 5 Ocak Pazar günü 17.00'de sona erecek. Sınava girmeye hak kazanan adaylar 10 Ocak'ta söz konusu internet adresi üzerinden ilan edilecek.