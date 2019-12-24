İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika personel alım ilanı! İşte başvuru şartları...

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 229 personel alacak. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanın detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete'de personel alım ilanı ile ilgili şu bilgiler yer alıyor: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında boş bulunan Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 20 personel, taşra teşkilatında boş bulunan İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna ise 200 personel alınacak. Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav sonucuna göre 9 personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, başvuru şartları neler? İşte detaylar...