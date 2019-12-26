27 Aralık Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir yarın okullar tatil mi kar tatili için açıklama var mı?
Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir’de etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Nevşehir kar tatili haberleri yakından takip ediliyor. Binlerce öğrenci ve veli Nevşehir’de okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Nevşehir Valiliği ve MEB açıklamaları internet üzerinden sorgulanıyor. Kent merkezinde etkili olan ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Peki, 27 Aralık Cuma Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…
27 Aralık Nevşehir'de okullar tatil mi? Nevşehir'de yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Nevşehir Valiliği kar tatili açıklaması öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yurtta etkisini gösteren yoğun kar yağışı sürüyor. Soğuk ve karlı hava Nevşehir'de de etkisini gösteriyor. İlde yaşayan vatandaşlar, 27 Aralık Cuma Nevşehir'de okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. Nevşehir kar tatili için gözler Valilik ve MEB açıklamalarına çevrildi. İşte detaylar!
NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (27 ARALIK)
Nevşehir'den henüz kar tatili haberi açıklanmadı. Kar tatili haberi geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI
Karlı ve soğuk hava Türkiye'nin önemli bir kısmını etkiliyor. Meteoroloji'nin yayınladığı son dakika uyarısına göre 10 şehirde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yapılan uyarıda 'Adıyaman, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerimizde 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde 20 santimetreyi geçen yoğun yağışı gerçekleşeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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