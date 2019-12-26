Osman Kavala hakkındaki haberlere yalanlama
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu olarak yargılanan Osman Kavala hakkında ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar tercümesinin henüz gelmediğinden bahisle tutukluluk halinin devamına karar verildiği şeklindeki haberler yalan çıktı.
Gezi Parkı eylemlerini organize etme iddiasıyla açılan davanın 4. duruşması 24 Aralık'ta görüldü. Duruşmada, Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu belirtilen Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
SABAH'ın haberine göre, 26 Aralık 2019 tarihinde bir kısım basın yayın organları ve sosyal medya ortamında, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan Osman Kavala hakkında ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar tercümesinin henüz gelmediğinden bahisle tutukluluk halinin devamına karar verildiği şeklinde haberlere yer verildi.
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğu kaydedildi.
Açıklamada şöyle denildi: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/12/2019 tarihli celsesinde sanık Osman Kavala hakkında tutukluluk halinin devamına dair karar gerekçesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar tercümesinin mahkemeye henüz ulaşmamış olması yer almayıp diğer gerekçelerle tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.
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