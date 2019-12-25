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Kızılay'dan KPSS şartsız personel alım müjdesi! İşte başvuru tarihleri ve şartlar...

Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapacak. Türkiye'nin en saygın kurumlarından olan Kızılay ülkemizde ve birçok ülkede insanların yardımına koşuyor. Gönüllü faaliyetleri ile dikkat çeken Kızılay'da çalışmak birçok vatandaşın hayali. Kızılay'da çalışmak isteyen vatandaşlara müjde geldi. Kızılay KPSS şartı aramadan personel alacağını duyurdu. Kızılay'ın kariyer sitesinde işçi alımı ile ilgili tüm bilgiler paylaşıldı. Peki, KPSS şartsız Kızılay personel alımı ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 13:22
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Kızılay'dan KPSS şartsız personel alım müjdesi! İşte başvuru tarihleri ve şartlar...

Türk Kızılayı KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak. Personel alımı ile ilgili bilgiler Kızılay'ın kariyer sayfasında yer aldı. Kızılay alacağı personelleri kariyer sayfasından bilgilendiriyor. Birçok alanda personel alımı devam ediyor. Kızılay personel alım haberleri büyük ilgi görürken, başvurular da oldukça yoğun. Peki, Kızılay personel alım şartları neler? İşte detaylar...

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Kızılay'dan KPSS şartsız personel alım müjdesi! İşte başvuru tarihleri ve şartlar...

KIZILAY YENİ İŞ İLANI YAYINLADI

İş arayanlar için önemli iş fırsatları sunan Türk Kızılayı vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçebilmek için her hafa birbirinden farklı iş ilanları yayınlıyor.

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Kızılay'dan KPSS şartsız personel alım müjdesi! İşte başvuru tarihleri ve şartlar...

Türk Kızılayı tarafından KPSS şartsız yayınlanan personel alım ilanında, "Müdürlüğümüzde görevlendirilmek üzere 'İlk Yardım Eğitimcisi' arayışımız bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

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Kızılay'dan KPSS şartsız personel alım müjdesi! İşte başvuru tarihleri ve şartlar...

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI KESİNLEŞTİ

Ayrıca Kızılay'ın yayınladığı KPSS şartsız personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları arasında ilk olarak, Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliğine göre sağlık ile ilgili yüksekokul, fakülte mezunu olmak, İlk Yardım Eğitimcisi ve/veya İlk Yardım Eğitimci Eğitmeni sertifikasına sahip olma şartlarının arandığı bildirildi.

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Kızılay'dan KPSS şartsız personel alım müjdesi! İşte başvuru tarihleri ve şartlar...

Personel alım ilanına başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

Alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak,

MS Office Programlarını iyi seviyede kullanabilmek,

İletişim gücü yüksek olmak,

İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

Proje geliştirme ve raporlama yapabilmek,