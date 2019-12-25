Adalet Bakanlığı en az 6750 TL maaşla personel alacak! İşte istenen şartlar... Adalet Bakanlığı personel alım ilanı Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından bugün yayımlandı. İlanda 50 personel alınacağı duyuruldu. Personellere en az 6750 TL maaş verilecek. Kurumda belirlenecek ilave ücretler de maaşa eklenecek. Personel alım ilanını duyanlar şartları hızla araştırmaya başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili tüm detaylar... Giriş Tarihi: 25.12.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 12:31
Adalet Bakanlığı 50 personel alımı gerçekleştirecek. Yapılacak personel alımı ile ilgili tüm bilgiler paylaşıldı. Devlet Personel Daire Başkanlığı'nda yer alan bilgiye göre en az 6750 TL ücret ödenecek. Bakanlık tarafından belirlenecek mali bütçe sonrası ek ilave olursa maaşlara eklenecek. Adalet Bakanlığı çatısı altında çalışmak isteyenler detayları araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI 6750 TL MAAŞLA PERSONEL ALACAK
Adalet Bakanlığı en az 6750 TL maaşla 50 personel alacak. Personel alımı ile ilgili Devlet Personel Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018- KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 50 adet Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
b) 2018- KPSS (B) Grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 60
puan almış olmak,
c) En az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak. (ilgili bölümler aşağıda
belirtilmiştir) GEREKLİ BELGELER NELER?
1) EK-1 Başvuru formu,
2) Ek-2 Tercih Formu, (Tercih formunda, başvurulan grubun belirtilmesi zorunlu olup,
belirtilmediği takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır. Başvuru şartlarını sağlamak kaydı ile birden fazla grup seçilebilir. Bu takdirde başvurulan her bir grup için özel şartlarda istenilen belgeler başvuru evrakına ilave edilecektir.)
3) 2018-KPSS sonuç belgesi,