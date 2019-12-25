Destici’den İmamoğlu’na tepki: Oradaki meclisi yok saymak kimsenin haddi olmamalıdır
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Şimdi Belediye Başkanının meclis kararı olmadan tek başına bu projeden çekiliyorum açıklaması da gayri ciddi bir açıklamadır. Oradaki meclisi yok saymak kimsenin haddi olmamalıdır. Meclise bu karar götürülmelidir” dedi.
Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı ve cesur adımlar attığını belirten Destici, sözlerine şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar dileyerek başladı. Zonguldak maden ocağında meydana gelen patlamada bir maden işçinin hayatını kaybettiğini ve bir işçinin de ağır yaralı olduğunu söyleyen Destici, "Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, yaralı işçimize de acil şifalar diliyorum. İşçi kesiminin maalesef bu iş kazalarında ölüm oranları dünya sıralamasının çok üstünde. İş güvenliği konusunda hala büyük eksikliğimiz var" dedi.
"MİLLETİMİZ KANAL İSTANBUL PROJESİNİN YANINDA OLACAKTIR"
Kanal İstanbul projesi ve projeye ilişkin tartışmalar hakkındaki soruları yanıtlayan Destici, "Biz, Türkiye için yapılan hiçbir yatırıma karşı çıkmadık, milletin hayrına olan tüm yaptırmaları destekledik. Bu projenin bütün yönleriyle toplumumuz, milletimize anlatılması lazım. Milletimizin kara propagandaya esir olmaması lazım. Bütün şeffaflığıyla bu proje finansmanı nereden sağlanacak, içinde ne vardır, amaç nedir milletimize açıklanırsa ben milletimizin bu projenin yanında olacağına inanıyorum.
"ANA MUHALEFETİN KARA PROPAGANDASI VAR"
Projeye karşı duruş gösteren ana muhalefet partisi ve onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere peşin bir dirençleri, karşı duruşları var. Bu proje açık şekilde anlatılmazsa milletimizin bir kısmı onların kara propagandalarından etkileniyorlar. İstanbul Belediye Başkanının 'Ya kanal ya İstanbul' açıklanmasını doğru bulmuyorum.
"BELEDİYE BAŞKANI TEK BAŞINA MECLİSİ HİÇE SAYIP ÇEKİLİYORUM DİYEMEZ"
Biz diyoruz ki 'hem İstanbul hem kanal' demek daha doğru olur. Şimdi Belediye Başkanının meclis kararı olmadan tek başına bu projeden çekiliyorum açıklaması da gayri ciddi bir açıklamadır. Oradaki meclisi yok saymak kimsenin haddi olmamalıdır. Meclise bu karar götürülmelidir. Devlette devamlılık esastır. Yeni seçildi diye bir önceki belediyenin yaptığı projeden keyfi olarak ben çekildim diyemez. Kılıçdaroğlu'nun 'müteahhitleri uyarıyorum' açıklamasını da ciddi bulmuyorum. Devlet bir anlaşma yaparsa yarın kim iktidara gelirse gelsin bu herkesi bağlar. Bu tür peşin hükümlü açıklamalar yerine projeyi hep birlikte incelemek ve Türkiye'nin hayrına ise desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
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