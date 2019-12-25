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Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Adam gibi yönetimle adından bahsettirsin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
DEVLET BAHÇELİ'DEN İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ!

lideri , tartışmasıyla adından söz ettirmeye çalışan 'li Ekrem İmamaoğlu'nu uyardı ve "İktidar partisinin Kanal Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel yok. Buyursunlar yapsınlar. adam gibi yönetimle adından bahsettirsin." dedi.

Genel Başkanı : 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Sayın Erdoğan, Projesi'ni ilan etmiş ve hedef olarak koymuştur. Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, 'yi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de tamam dedi. Artık iktidar partisinin Kanal Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar. İmamoğlu adam gibi yönetimle adından bahsettirsin...

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