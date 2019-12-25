Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Adam gibi yönetimle adından bahsettirsin
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
MHP lideri Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasıyla adından söz ettirmeye çalışan CHP'li Ekrem İmamaoğlu'nu uyardı ve "İktidar partisinin Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel yok. Buyursunlar yapsınlar. Ekrem İmamoğlu adam gibi yönetimle adından bahsettirsin." dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Sayın Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ni ilan etmiş ve hedef olarak koymuştur. Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Parti'yi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de tamam dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar. İmamoğlu adam gibi yönetimle adından bahsettirsin...
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