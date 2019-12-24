İbrahim Kalın: Kanal İstanbul Montrö'yü ortadan kaldıracak bir proje değildir
Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal İstanbul'un belediye projesi değil devlet projesi olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız da bu projeye inanıyor, yeni imkanlar sunacak bir projedir. İstanbul'un 30 yıllık gelişmesi açısından katkı sağlayacağı görülüyor." ifadelerini kullandı. "Montrö'yü tartışmaya açmayız" diye konuşan Kalın, "Bunun tabi belli şartları var. Kanal İstanbul bu anlaşma kapsamında yapılacak bir projedir. Montrö'yü ortadan kaldıracak bir proje değildir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019'un son Kabine Toplantısı sonrasında Kanal İstanbul projesi hakkında açıklamalarda bulundu.
"DEVLET PROJESİDİR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kanal İstanbul projesine inandığını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İstanbul'un boğaz trafiğini rahatlatacak. Bu bir siyasi partinin ya da belediyenin projesi değil, devlet projesidir. Bununla ilgili tüm değerlendirmeler yapıldı, yapılmaya devam edilecek.
Yapılmasının İstanbul'un 30 yıllık gelişmesi açısından katkı sağlayacağı görülüyor. Yeni imkanlar sunacak bir projedir. Trafiği de rahatlatacak. Nüfusun da daha dengeli dağılmasını sağlayacak bir projedir.
'Bu projeyi yaptırmayız' gibi engellemeler çok anlamlı gelmiyor.
Cumhurbaşkanımız bu projeye inanıyor." ifadelerini kullandı.
"MONTRÖ'YÜ TARTIŞMAYA AÇMAYIZ"
Montrö Boğazlar Anlaşmasına da değinen Kalın, "Montrö'yü tartışmaya açmayız. Bunun tabi belli şartları var. Kanal İstanbul bu anlaşma kapsamında yapılacak bir projedir. Montrö'yü ortadan kaldıracak bir proje değildir. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır." açıklamasında bulundu.
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