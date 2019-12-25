Devlet Bahçeli, 2020 yılında yoğun tempoda çalışacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yılın ilk günlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) toplayacak, milletvekilleri ve il başkanlarıyla buluşacak.Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Bahçeli'nin, Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin değerlendirilmesi ve Cumhur İttifakı'nın sürdürülmesi konularını ele almak üzere partisinin karar organlarını toplayacağını bildirdi.
Yalçın, Bahçeli'nin Ankara'da bir otelde 10-12 Ocak'ta gerçekleştireceği toplantılarda, MYK ve MDK üyelerinin yanı sıra milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacağını aktardı.
"LİBYA İLE İMZALANAN ANLAŞMA ÇOK ÖNEMLİ"
Türkiye'nin bir yandan 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken diğer yandan da içerideki ve dışarıdaki düşmanlar ve onların taşeronlarıyla çetin bir mücadeleye girdiğini ifade eden Yalçın, uzun yıllardan beri ilk defa terörle mücadelede çok büyük başarılara imza atıldığını vurguladı.
Yalçın, PKK terörünün kökünün kazınma noktasına geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Kuruluşundan beri akrebin kıskacında yoğurulan Türkiye, zaman içinde kendi kendine yetmeyi, kendi güvenliğini sağlamayı, savunma ve ekonomide bağımsız ve gelişmeci adımlar atmayı öğrenmiştir. Batılı ülkelerin bitmeyen şantajlarıyla yürüyen dış politikada, asimetrik ilişkilerden hemen her alanda eşit şartlarda masaya oturma noktasına gelinmiştir.
Türkiye, Suriye'de kendi güvenlik çıkarlarını, bu ülkenin toprak bütünlüğünü korumak ve barışı temin etmek üzere bulunmaktadır. Ülkemiz Doğu Akdeniz'deki hayati çıkarlarını muhafaza için de uluslararası hukuk çerçevesinde cesur, bağımsız ve haysiyetli adımlar atmaktadır. Libya ile imzalanan münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması çok önemlidir. Ancak Türkiye, atalarının emperyal mirasına layık şekilde büyük bölge devleti ve küresel aktör olma yolunda ilerledikçe, önüne içeriden ve dışarıdan yeni engeller çıkarılmaktadır. Satın alınmış yeni politikacılar ve beyinleri kiralanmış sözde aydınlarla bu kutlu yürüyüş durdurulmaya, önlenmeye çalışılmaktadır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon
- Adana'da sel sularında mahsur kalan 4 kişi böyle kurtarıldı
- Hükümetten Karadeniz'deki orman yangınlarıyla ilgili açıklama
- Herkes sustu! A Haber gerçekleri anlattı
- Bordan üretildi! Alevlere geçit yok
- Marmara'da faciadan dönüldü
- Başkan Erdoğan sözünü unutmadı! 2 yıl sonra...
- Başkan Erdoğan'dan Tunus heyetine sigara uyarısı
- CHP medyasında yerli otomobil hazımsızlığı!
- İmamoğlu’na tepki: Meclisi yok sayamazsın
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Cerablus'ta PKK-YPG'den hain saldırı
- Noel nedir, neden kutlanır? Noel ile yılbaşı arasındaki fark nedir?
- 25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?
- Mersin’de yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Mersin okullar tatil mi?
- EDHO Meryem öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem geri mi dönüyor?
- Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!
- Gece terörü hastalığı nedir? Gece terörü hastalığı belirtileri nelerdir?
- Masterchef final ne zaman? Masterchef büyük ödül ne kadar?
- Binlerce öğrenci bekleyişte! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle! EDHO 153. bölüm tek parça izle! | ATV
- Montrö sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?
- Adana yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Adana okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!