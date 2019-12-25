25 Aralık 2019, Çarşamba
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Devlet Bahçeli, 2020 yılında yoğun tempoda çalışacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2019
BAHÇELİ YENİ YILDA YOĞUN TEMPODA ÇALIŞACAK

Genel Başkanı , yeni yılın ilk günlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) toplayacak, milletvekilleri ve il başkanlarıyla buluşacak.

Genel Başkan Yardımcısı , yaptığı yazılı açıklamada, 'nin, 'nin içinden geçtiği dönemin değerlendirilmesi ve Cumhur İttifakı'nın sürdürülmesi konularını ele almak üzere partisinin karar organlarını toplayacağını bildirdi.

Yalçın, Bahçeli'nin 'da bir otelde 10-12 Ocak'ta gerçekleştireceği toplantılarda, MYK ve MDK üyelerinin yanı sıra milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacağını aktardı.

"LİBYA İLE İMZALANAN ANLAŞMA ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye'nin bir yandan 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken diğer yandan da içerideki ve dışarıdaki düşmanlar ve onların taşeronlarıyla çetin bir mücadeleye girdiğini ifade eden Yalçın, uzun yıllardan beri ilk defa terörle mücadelede çok büyük başarılara imza atıldığını vurguladı.

Yalçın, terörünün kökünün kazınma noktasına geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan beri akrebin kıskacında yoğurulan Türkiye, zaman içinde kendi kendine yetmeyi, kendi güvenliğini sağlamayı, savunma ve ekonomide bağımsız ve gelişmeci adımlar atmayı öğrenmiştir. Batılı ülkelerin bitmeyen şantajlarıyla yürüyen dış politikada, asimetrik ilişkilerden hemen her alanda eşit şartlarda masaya oturma noktasına gelinmiştir.

Türkiye, 'de kendi güvenlik çıkarlarını, bu ülkenin toprak bütünlüğünü korumak ve barışı temin etmek üzere bulunmaktadır. Ülkemiz 'deki hayati çıkarlarını muhafaza için de uluslararası hukuk çerçevesinde cesur, bağımsız ve haysiyetli adımlar atmaktadır. ile imzalanan münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması çok önemlidir. Ancak Türkiye, atalarının emperyal mirasına layık şekilde büyük bölge devleti ve küresel aktör olma yolunda ilerledikçe, önüne içeriden ve dışarıdan yeni engeller çıkarılmaktadır. Satın alınmış yeni politikacılar ve beyinleri kiralanmış sözde aydınlarla bu kutlu yürüyüş durdurulmaya, önlenmeye çalışılmaktadır."

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