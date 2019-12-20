Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'u yakalayan polisler anlattı

Ordu'da Ceren Özdemir'i vahşice katleden Özgür Arduç hakkında polislere yönelik öldürme girişimi için hazırlanan ikinci iddianamenin detayları ortaya çıktı. Arduç’u yakalayan ve arabada bıçaklı saldırısına maruz kalan Zeki Çelik ve Haydar Değerli adlı iki polisin ayrıntılı ifadeleri yer aldı.

Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç hakkında polislere yönelik öldürme girişimi için hazırlanan ikinci iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede Arduç'u yakalayan ve arabada bıçaklı saldırısına maruz kalan Zeki Çelik ve Haydar Değerli adlı iki polisin ayrıntılı ifadeleri yer aldı. İşte o gün 45-42 kodlu ekip aracında yaşananlar:

1- 15.45'te ihbar geldi. 45-42 kodlu polis ekibi, Şimşek Eczanesi'nin bulunduğu bölgeye gitti. Özgür Arduç, elinde şemsiyeyle bir ağacın altında bekliyordu. Ekibin 'Dur' ihtarına karşılık kendilerine doğru yöneldi.

2- 320. Sokak girişinde vatandaşlar da polisin yakalamaya çalıştığı katile saldırdı.

3- Arduç'u linçten kurtarmak isteyen polis, üzerini arayamadan ekip aracına bindirdi. Polisler, şüpheliyle birlikte Emniyet'e doğru yola çıktı. Olay yerine gelen 45-22 kodlu ikinci ekip de Arduç'un bulunduğu aracı takip etti.

4- Mevlana Kavşağı'na geldikleri sırada polisin kelepçe takmak istediği Arduç, sakladığı bıçağı polis memuru Zeki Çelik'in kalbine sapladı. Şoför koltuğundaki polis, arkaya geçip Arduç'la boğuştu. 45-22 kodlu ikinci ekibin yardıma gelmesiyle Arduç kelepçelendi.

'KİMLİK ARAR GİBİ YAPIP YARALADI'

Hürriyet'te yer alan habere göre; Polis memuru Zeki Çelik ifadesinde ''Özgür Arduç'a kimlik sorduğumda elini montunun sol cebine doğru götürerek kimlik arar gibi yaptı. Ben o sırada kendisine kelepçe takmak için yeltendim, kelepçeyi hazırlayarak kendisine döndüğümde Arduç'un elinde bıçağın sapını gördüm. 'O ne, bıçak mı?' diye sormamla Arduç bıçağı göğsüme doğru salladı, ben yan dönünce bıçak sol omzumun pazu kısmından girerek kalbimin hizasından göğsüme saplandı" dedi. Aracı kullanan polis memuru Haydar Değerli ise "Ben bıçağı ve Zeki Çelik'in saldırıya uğradığını görünce aracı durdurup arka koltuğa geçtim. Karşı koyması sırasında ben de yaralandım" diye konuştu.