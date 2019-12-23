Son dakika: Başkan Erdoğan: Bu ancak cehaletle izah edilebilir!
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Bilimi dünü ve bugünüyle yalnızca Batı'ya hasretmek ve Müslüman alimleri yok saymak, şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir." dedi. Ayrıca Erdoğan, "Medeniyetler tarihini İslam tarihini görmeden yazmak mümkün değildir." şeklinde konuştu. Öte yandan CHP'ye üstü kapalı sözlerle yüklendi ve "Birileri Kanal İstanbul projesini yaptırmayız diyor, müteahhitlere tehditler savuruyor. Dikili ağacınız yok. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz." açıklamasında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde hitap etti.
Erdoğan'ın açıklaımlarından öne çıkanlar şöyle;
Bilim tarihinin bugünkü kaynakları büyük ölçüde Avrupa referanslıdır. Bu oryantalist bakış açısıdır. Avrupalı Bilim adamları da bilir ki, kendileri bu birikimle tanışmamışken İslam şehirlerinde bilim çok ileri gitmiştir.
"BU ANCAK CEHALETLE İZAH EDİLEBİLİR"
Bilimi dünü ve bugünüyle yalnızca Batı'ya hasretmek ve Müslüman alimleri yok saymak, şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir.
"KÜTÜPHANELER İSLAMİ BİLİMLERDE BİNLERCE ALİM YETİŞTİRDİ"
Kağıdı Çinliler bulmuş olsa da onu hakkıyla kullanan ve daha sonra batıya ulaştıran bizim ecdadımızdır. Esasen Avrupalı bilim adamları bilir ki kendileri bu birikimle tanışmamışken İslam şehirlerinin çoğunda çok kıymetli eserlerden oluşan kütüphaneler vardı. Kütüphaneler İslami bilimlerde binlerce alim yetiştirdi.
Bilimi dünü ve bütünüyle batıya hazletmek ve Müslüman alimleri yok saymak şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir.
Medeniyetler tarihini İslam tarihini görmeden yazmak mümkün değildir.
"TÜRKİYE PRANGALARINI PARÇALAIŞTIR"
Türkiye 17 yılda, her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji sahasında da prangaları parçalamış, kendisine çizilen hudutları aşıp geçmiştir. 700'ü aşkın projeyi ayı anda yönetiyoruz.
Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız.
CHP'YE KANAL İSTANBUL TEPKİSİ
Birileri Kanal İstanbul projesini yaptırmayız diyor, müteahhitlere tehditler savuruyor. Dikili ağacınız yok. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz. Ya sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki...
Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı, Osmangazi'de olmazdı, 3. köprü de olmazdı... Yaptık mı?
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