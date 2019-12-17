Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un seri katillerle ortak özelliği Ordu'da Ceren Özdemir'i vahşice katleden Özgür Arduç'un savcılık ifadesindeki "İstanbul'dayken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum, birinin kalbini çıkarmıştım" şeklindeki sözleri, hayvanlara eziyet edip öldürenlerle seri katiller arasındaki bağın sorgulanmasına neden oldu. Uzmanlara göre Arduç da kriminoloji literatüründeki birçok seri katil gibi gelecekte işleyeceği cinayetlerin tatbikatını yapıyordu. Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 10:01
Uzmanlara göre Arduç da kriminoloji literatüründeki birçok seri katil gibi gelecekte işleyeceği cinayetlerin tatbikatını yapıyordu.
Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre uzmanlar şu açıklamaları yapıyor:
YÖNTEM AYNI Sevil Atasoy (Adli Tıp uzmanı): Hayvana acımayan insana hiç acımaz. Birçok örnekte görüyoruz ki, çocuk yaşlarda hayvanları nasıl öldürüyorlar ise gelecekte insanlara da benzer yöntemleri uyguluyorlar. Çocuk yaşta hayvanları boğarak öldüren biri, ilerleyen yaşlarda kurbanı olan insanlara da aynı yöntemi uyguluyor. Seri katiller arasında bu sıklıkla rastlanan bir durum. SEVGİ HİSSİ YOK Doç.Dr. Derya Deniz (İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı): Antisosyal ve bunun bir adım ötesinde psikopatik şiddet özelliklerine sahip kişiler, insana eziyet etmekten, yaralamaktan, öldürmekten, zarar vermekten çekinmeyen yapıya sahiptir. Bu kişilerin çocukluklarının da sorunlu olduğu bilinmektedir. Sevgi hissi barındırmadıkları, sevgi kapasiteleri olmadığı için hayvanlara da insanlara da eziyet etmekten, zarar vermekten kaçınmazlar. ÇOCUKLUĞU SORUNLU Şentürk Demiral (Eski İstanbul Cinayet Masası Amiri, 'Avcı' lakaplı emekli emniyet müdürü): Ülkemizde seri katil vakaları ABD'deki kadar yoğun değil. Ancak benim bizzat yaşadığım vakalarda gördüğüm vahşice cinayet işleyen katillerin birçoğunun çocukluğu sorunlu. Ancak özellikle yurtdışında işlenen cinayet vakalarına baktığımızda çocukluklarında hayvanları eziyet ederek öldüren kişilerin ileride vahşice cinayet işlediklerini biliyoruz. Bu açıdan baktığınızda bu kişilerin çocuk yaşta cinayetlerin tatbikatlarını yaptıklarını söylemek mümkün. ZAYIF OLANLAR HEDEF Feramuz Erdin (Emekli emniyet müdürü): Canilik bir güdü. Bu kişilerde, bu güdünün daha çok kendilerinden zayıf olanlara şiddet uygulanmasıyla ortaya çıktığını görüyoruz. Bu cezasız kaldıkça bu güdüleri artarak devam ediyor. Artarak tekerrür ediyor. Bu noktadan hareketle, seri katillerin çocuk yaşta cinayetlerin tatbikatlarını yaptıklarını söyleyebiliriz.