Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un seri katillerle ortak özelliği

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre uzmanlar şu açıklamaları yapıyor:

YÖNTEM AYNI

Sevil Atasoy (Adli Tıp uzmanı): Hayvana acımayan insana hiç acımaz. Birçok örnekte görüyoruz ki, çocuk yaşlarda hayvanları nasıl öldürüyorlar ise gelecekte insanlara da benzer yöntemleri uyguluyorlar. Çocuk yaşta hayvanları boğarak öldüren biri, ilerleyen yaşlarda kurbanı olan insanlara da aynı yöntemi uyguluyor. Seri katiller arasında bu sıklıkla rastlanan bir durum.