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Denizli Çardak'ta 3 şiddetinde deprem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019
O İLİMİZDE KORKUTAN DEPREM

'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 'nin Çardak ilçesinde 15.27'de 3 şiddetinde bir meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Yönetimi Başkanlığı'ndan () alınan bilgiye göre, 'nin Çardak ilçesinde saat 15.27'de 3 büyüklüğünde kaydedildi.

PANİK YARATTI

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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