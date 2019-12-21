Denizli Çardak'ta 3 şiddetinde deprem!
Giriş Tarihi: 21.12.2019
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat Denizli'nin Çardak ilçesinde 15.27'de 3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 15.27'de 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
PANİK YARATTI
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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