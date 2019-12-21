MSB'den Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, keskin nişancı tüfeğiyle nöbet tutan bir Mehmetçik fotoğrafına yer verildi. Bakanlığın paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik nöbeti fotoğrafını bir şiirle paylaştı. Fotoğrafın altında şu dizeler yer aldı:
"Beklediğim, ne araçtır, ne topraktır, ne taştır. / Beklediğim, kardeşimdir, evladımdır, yuvamdır. / Beklediğim, tarihimdir, namusumdur, atamdır. / Beklediğim, şerefimdir, özümde vatanımdır."
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