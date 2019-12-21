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MSB'den Mehmetçik nöbetine şiirli paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019
MSB'DEN MEHMETÇİK NÖBETİNE ŞİİRLİ PAYLAŞIM

(), Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, keskin nişancı tüfeğiyle nöbet tutan bir Mehmetçik fotoğrafına yer verildi. Bakanlığın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

(), Mehmetçik nöbeti fotoğrafını bir şiirle paylaştı. Fotoğrafın altında şu dizeler yer aldı:

"Beklediğim, ne araçtır, ne topraktır, ne taştır. / Beklediğim, kardeşimdir, evladımdır, yuvamdır. / Beklediğim, tarihimdir, namusumdur, atamdır. / Beklediğim, şerefimdir, özümde vatanımdır."


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