Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Son dakika haberine göre; Kandilli Rasathanesi'nin ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, Balıkesir'de dün gece saat 23.13'te yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Dün gece Balıkesir'den deprem haberleri peş peşe geldi. İlk deprem İstanbul'da da hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşamıştı. Yaklaşık yarım saat içerisinde arka arkaya 3 şiddetli deprem meydana gelmişti. Halk paniğe kapılırken geceyi sokaklarda geçirdiler.

Gün boyu korku ve paniğinin hakim olduğu Balıkesir'de bu akşam saatlerine doğru bir deprem haberi daha geldi. Kandilli Rasathanesi'nin ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

"BU FAY FAALİYETE GEÇERSE"

Balıkesir'de dün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bölgede Balıkesir fayı olarak geçen bir fay var ve kırılma zamanı geçti. Bu fayın her an deprem oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. Bu fay faaliyete geçerse 7.2 büyüklüğünde bir depreme neden olabilir. Ancak dünkü depremle bu fayın ilgisi yok." diye konuştu.

GÜNLÜK İŞLERİNE DEVAM ETMEYE ÇALIŞTILAR

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Akçaköy kırsal mahallesinde hayat normale döndü. Depreme sebebiyle geceyi sokakta yaktıkları ateşin başında geçiren mahalle sakinleri, sabah olunca günlük işlerine devam etti.

Dün gece saat 23.13'de yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Akçaköy sakinleri günlük işlerine döndü. Sabah olmasıyla evlerine dönen vatandaşlar evlerinde hasar olup olmadığını kontrol etti. Kırsal mahalle genelinde metruk evler haricinde herhangi bir yıkıntı olmazken, bazı evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldiği tespit edildi. Akçaköy Muhtarı Şerafettin Demirci, kırsal mahalle genelinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, birkaç evin duvarlarında çatlaklar olduğunu belirtti.