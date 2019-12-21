Yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yapan DEAŞ’e iki büyük darbe
Emniyet güçleri, yaklaşan yılbaşı öncesi eylem planı hazırlayan terör örgütü DEAŞ'a yönelik iki büyük operasyona imza attı. İstihbarat birimlerinin uzun süredir takibinde olan ve örgüt içerisinde çok sayıda infazın emrini verdiği belirtilen Irak infaz emiri Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Adana'da ise örgütün eylem grup sorumlusu olan isim ve 15 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi koordinesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik üst düzey iki önemli operasyon daha yapıldı. Yılbaşı öncesi ve yılbaşı gecesi eylem hazırlığı içerisinde olan örgüte yönelik ilk operasyon Kırıkkale'de yapıldı. Çok sayıda infaz emrini verdi.
ŞOK OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI
Türkiye'ye yasadışı yollardan giriş yaptıktan sonra istihbarat birimlerinin takip ettiği DEAŞ'ın Irak'taki yapılanmasında infaz emirlerini veren Irak uyruklu A.M.T. şok operasyonla gözaltına alındı. Kod isim kullanan ve Suriyeli bir kişinin kimlik bilgileri ile hazırlanmış sahte kimlikle yakalanan zanlının, Irak'ta örgüt içerisinde "Kadı" konumunda görev yaptığı ve DEAŞ içerisinde çok sayıda infaz emrini verdiği belirlendi.
SAHTE KİMLİKLE KAÇAK GİRİŞ YAPTI
Sabah'ın haberine göre; aynı zamanda DEAŞ'ın emiri konumunda da bulunduğu ifade edilen şüpheli A.M.T.'nin terör örgütü DEAŞ adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. DEAŞ'ın elebaşı Ebu Bekir El-Bağdadi'nin cellatlar listesinde olduğu iddia edilen A.M.T.'nin yakalandığı adreste ve yapılan üst aramasında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlının kullandığı cep telefonuna ve diğer suç unsurlarına incelenmek üzere el konuldu.
EYLEM GRUP SORUMLUSU YAKALANDI
İstihbarat birimleri Irak uyruklu Ahmet E. isimli DEAŞ'ın eylem grup sorumlusunun da yasa dışı yollarla Adana'ya gelerek 6 ildeki hücrelerle eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Bir süre takip edilen sözde grup liderinin DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, gizli toplantılar organize ettiği ve örgüt adına para topladığını belirledi. Yılbaşı öncesinde eylem hazırlığında bulunan Ahmet E. ve 15 ismin yakalanması için operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda Ahmet E. ve 2 kişi Adana'da, Şanlıurfa'da 7, Samsun'da 1, Yozgat'ta 2, Kayseri'de 2, Çankırı'da 1 kişi gözaltına alındı. Tamamı Iraklı olan örgüt üyelerinin hepsinin üzerinde sahte kimlik bulundu. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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