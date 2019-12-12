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Son dakika: Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem | Son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2019
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre; 'de açıklarında 4,9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te 'nın güney doğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

SON DEPREMLER

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