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11.12.2019

Balıkesir'deki deprem İstanbul'u etkiler mi? Son depremler ne anlama geliyor? Uzman isim anlattı

Marmara ve Ege Bölgesi 32 dakikada meydana gelen 4 deprem sarsıldı. Uzmanlar, sarsıtıların diri olmayan bir fay hattında olduğuna dikkat çekti. Peki Balıkesir'de art arda yaşanan son depremler ne anlama geliyor? Bu depremler yıkıcı bir depremin habercisi mi? Marmara ve Ege'de yaşanan depremlerin Arnavutluk'ta yaşanan depremle bağlantısı var mı? Uzman isim tüm bu sorulara yanıt verdi.

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