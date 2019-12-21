21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakanlık'tan Kanal İstanbul açıklaması: 304 noktada sondaj yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
BAKANLIK'TAN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI!

Ulaştırma ve , 2011-2019 döneminde için 200'e yakın akademisyen ve uzmanla 33 bilim dalında çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Projeye yönelik 97 noktada çevresel ölçüm gerçekleştirildi, 304 noktada 17 bin metre sondaj yapıldı.

Ulaştırma ve , Projesi için 2011-2019 döneminde analizinden şehir bölge planlamasına, ekonomiden kültürel mirasa, ekolojiden trafik yönetimine uzanan farklı disiplinlerde kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu.

KAPSAMLI BİLGİLERE YER VERİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından Kanal Projesi'ne ilişkin "2011-2019 Sayılarla Kanal İstanbul" başlığıyla infografik yayımlandı. İnfografikte söz konusu dönemde proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin kapsamlı bilgilere yer verildi.

Buna göre, Boğaziçi, , , Gazi, Başkent, Atılım, Çankırı Karatekin üniversitelerinden 200'e yakın akademisyen ve uzmanla 33 bilim dalında çalışma yürütüldü.

DEPREM ANALİZİ, GEMİ TRAFİK ANALİZİ, TRAFİK...

Çalışma yapılan alanlar ise şunlar:

"Hidrolik, jeoloji, zemin mekaniği, kaya mekaniği, hidroloji ve yer üstü havzaları, hidrojeoloji, hidrodinamik, su kalitesi ve sediment araştırmaları, tsunami analizi, deprem analizi, gemi trafik analizi, trafik (ulaşım) yönetim planı, gemi navigasyonu simülasyonu, işletme modeli, dalga modeli, heyelan tespit ve önlemi, inşaat yönetimi, şehir bölge planlama ve sosyolojik etki değerlendirme, ekonomi, hukuk, arkeoloji, flora (bitki) ve fauna (hayvan) habitatı, omurgasız hayvanlar, sürüngenler, kuş türleri, memeli hayvanlar, iç su balıkları, deniz biyolojisi, ekoloji, endemik ve nadir türler, sosyal araştırmalar ve anketler, atık yönetimi ile kültürel miras."

FRANSA'DA DA ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik 97 noktada çevresel ölçüm (ağır metal, toz, sediment, hidrolik ve benzeri), 15 noktada gürültü ve titreşim ölçümü, 304 noktada 17 bin metre sondaj (karada, denizde ve gölde) gerçekleştirildi. 8 noktada yer altı suyu akış tespit kuyusu, 17 noktada hidrojeolojik gözlem kuyusu açıldı.

57 kurum ve kuruluştan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) görüşü alındı ve sürece onların da katılımı sağlandı. Proje için ayrıca ve 'da laboratuvar deneyleri ve simülasyonları gerçekleştirildi.

CHP ve Gezi koalisyonu Kanal İstanbul için devrede! Neden karşı çıkıyorlar? CHP VE GEZİ KOALİSYONU "KANAL İSTANBUL" İÇİN DEVREDE! NEDEN KARŞI ÇIKIYORLAR?
Muhalefet ve kaos lobisi neden Kanal İstanbul'u hedef alıyor? Kanal İstanbul neden bu kadar önemli? MUHALEFET VE KAOS LOBİSİ NEDEN KANAL İSTANBUL'U HEDEF ALIYOR? KANAL İSTANBUL NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul için tehditler savurdu |Video SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU'NDAN "KANAL İSTANBUL" İÇİN TEHDİTLER SAVURDU |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN