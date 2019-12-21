Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç: Babacan ve Davutoğlu'nun oy oranı...
Ahmet Davutoğlu'nun partisi ile Ali Babacan'ın henüz kurulmamış partisine anketlerde yüzde 0.6 oy görülmesiyle ilgili Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç köşesine bir yazı kaleme aldı. Engin Ardıç, "Seçime daha çok var, neler neler değişebilir ama "işin rengi" de üç aşağı beş yukarı bellidir. İddia ettikleri gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın bunlardan korkup (!) baskın seçime gitmesine de hiç gerek kalmıyor. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın bugün köşesinde "Olmayacak duanın amini" başlıklı yazının tamamı:
Anket yapmışlar, Davutoğlu'nun partisiyle Babacan'ın henüz kurulmamış partisine yüzde 0.6 oy görülüyormuş...
Binde 6... İkisinin toplamı ha!
Bunu basında yüzde 20 gösteren serseri de çıkmıştı ama kimse tükürmemişti bile.
Seçime daha çok var, neler neler değişebilir ama "işin rengi" de üç aşağı beş yukarı bellidir.
İddia ettikleri gibi Tayyip Erdoğan'ın bunlardan korkup (!) baskın seçime gitmesine de hiç gerek kalmıyor.
Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar.
Tayyip Erdoğan'dan intikam almak için önce bir süre "Meralcilik" edip şimdi de "Babacancılık" peşinde koşan basın mensupları.
Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun da işi çok zor.
Elbette kurultayı kazanıp İnce'yi parti tarihine gömecek ama...
İster zamanında olsun ister erken, seçimde kimi aday gösterecek?
Asla ve kat'a kendisi aday olmaz, bunu da herkes biliyor.
Yalnızca iki isim var: İmamoğlu ve Gül.
Biri CHP adayı, öteki çatı adayı.
İmamoğlu'nun iyi kötü bir varlık gösterebilmesi için önce İstanbul'da dişe dokunur birtakım işler başarması gerekiyor.
Aradan altı ay geçti, ne yapıp ne yapamayacağının, ne olup ne olamayacağının ipuçları da belirdi.
İmamoğlu bir siyasi balon...
Yaptığı zamlar üzerine de "hay ellerim kırılsaydı da..." cümlesini sağdan soldan duymaya başladık. O cümleyi iyi biliriz, kırk yıldır duyarız.
Elbette İmamoğlu'nu solcu sanıp oy verecek ahmaklar hep bulunacaktır ama cumhurbaşkanlığı için bu yeterli midir?
İmamoğlu belki İnce kadar oy alır, belki daha az...
Bu da seçimi Erdoğan'ın kazanması demektir.
***
Kılıçdaroğlu'nun ikinci "opsiyonu" Abdullah Gül'ü aday göstermek.
Gül'e gönül rahatlığıyla oy verecek CHP seçmeni varsa...
Ama İhsanoğlu'na vermemişler miydi, hazretin deyimiyle tıpış tıpış?
Eh, buna da o kadar verirler işte.
Lakin, bu çatı adaylığı için Meral Akşener'in bu sefer "su koyuvermemesi" gerekiyor.
Nasıl ikna edecekler?
Bir de... Hemen herkes Ali Babacan'ın "karizması olmadığı" konusunda birleşiyor ama...
Sanki Gül'ün müthiş bir karizması varmış gibi bir hava yaratılıyor!
Bu zat, AK Parti'nin "emanetçi başbakanlığını" yapmış ve bürokratik vesayetle mücadele uğruna cumhurbaşkanlığına "getirilmiş" bir zattır.
Başka da ne numarası vardır?
Ne olduysa Erdoğan sayesinde olmuştur.
Şimdi ne marifet gösterecek de sağcısı solcusu onun etrafında dertop olacak?
İhsanoğlu ne kadar oy aldıysa o da o kadar alır.
Yani gene Erdoğan kazanır.
En büyük başarısı Erdoğan'ın kazanmasını ikinci tura "öteletmek" olur ki, bu da Tayyip düşmanlarının hayallerini 2028 yılına taşımaları demek olacaktır.
O zamana kadar da kim öle kim kala....
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