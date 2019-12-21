21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Libya'ya "Yanınızdayız" mesajı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
TÜRKİYE'DEN FLAŞ LİBYA MESAJI!

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması" programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız." dedi.

TERÖRE ÖNEMLİ DARBELER VURDUK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bölgemizde, Türkiye'yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar, hak ve hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozulmaktadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurduk, vurmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

"MENFAATLERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Fuat Oktay, "'de ülkemizin ve 'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN