Muhalefet ve kaos lobisi neden Kanal İstanbul'u hedef alıyor? Kanal İstanbul neden bu kadar önemli?
6 yıldır yaşadığı ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen hedefinden sapmadan yoluna devam eden ve geçtiğimiz yıl yaşanan kur atağından sonra dengelenme sürecine girerek şahlanışa geçen Türkiye, çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Gezi kalkışmasıyla saldırılarını açık hale getiren kaos lobisi, Türkiye'nin yüz akı projelerinden olan Kanal İstanbul'u hedef alırken muhalefette dünyanın dikkatle takip ettiği projeye saldırılarını sürdürüyor. En son Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un tarihini, kimliğini korumak zorundayız. Bu kadim şehrin bütün sorunlarını çözmek zorundayız. Yapamazsın kardeşim. Zaten gideceksin. İlk seçimde gideceksin. Açık ve net söylüyorum. Hiç kimse 5 kuruş para ayırmaya kalkmasın. Ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. Bir tarihe rant gözüyle bakılabilir mi? " şeklinde konuştu. Peki hem kaos lobisinin hedef aldığı hem de muhalefetin "Yaptırmayız." diye tehditler savurduğu Kanal İstanbul projesi neden bu kadar önemli?
İşte tüm bu saldırılar altında, Türkiye projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Atılan siyasi ve ekonomik adımlar Türkiye'nin kararlığını ortaya koyarken tartışmaya açılan ve yalanlar ile karalamaya çalışılan Kanal İstanbul ile Türkiye ne kazandıracak?
MODELLEME ÇALIŞMALARI YAPILDI
Karadeniz ile Marmara arasında yapay bir suyolu oluşturulacak. Kanalın denizle birleştiği noktada iki yeni kent kurulacak. Proje alanında yaklaşık 25 yıllık rüzgar verileri kullanılarak modelleme çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında başta saygın üniversiteler olmak üzere 52 kurumdan görüş alındı.
ÖZELLİKLERİ NELER?
Kanalın uzunluğu 40-45 km, genişliği yüzeyde 145-150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine kapatılacak. Boğazlar güvenli hale gelecek. Uluslararası kriterlere göre İstanbul Boğazı en tehlikeli su yollarından biri. 25 bin gemi kapasitesi bulunan İstanbul Boğazı'ndan her yıl ortalama 40-42 bin gemi geçiyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde boğazdan geçen gemi sayısının 70 bini bulması bekleniyor.
A HABER İZLEYİCİLERİ İÇİN ANLATTI
A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kanal İstanbul projesinin neden önemli olduğunu ve neden karşı çıkıldığını anlattı. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye'ye büyük güzellikler hatacak bu projeyi hep beraber İstanbullular olarak Türkiye olarak yapacağız ve 82 milyon vatandaşın hizmetine sokacağız." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kılıçdaroğlu'na İstanbul'da protesto şoku!
- Kılıçdaroğlu'ndan "Kanal İstanbul" tehdidi!
- Annelerin direnişi! Aile sayısı yükseliyor
- PKK-YPG'den sivillere kalleş saldırı
- Bakan açıkladı! Başvuru sayısı 130 bine ulaştı
- CHP'li vekil terörist Hafter'e sahip çıktı
- Libya heyeti belli oldu
- Putin'den flaş açıklama: Türkiye ile Libya konusunda...
- Önemli hamle! İstanbul "merkez" oluyor
- Bakan duyurdu! Atamalar yarın başlıyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İtalya'da güne damga vuran flaş mafya operasyonu! 334 kişi gözaltına alındı
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum! Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri ne olacak?
- Jim Rogers: 21. yüzyıl Türkiye’nin de içinde bulunduğu Asya’nın yüzyılı olacak! Jim Rogers kimdir?
- Mersin'de balina kusmuğu operasyonu
- Türkiye'den FATF'ın "kara para" raporuna tepki
- "100 Bin Sosyal Konut" projesine başvuru 130 bine ulaştı
- HDP önündeki eylemde 108'inci gün... Aile sayısı 61 oldu
- Türkiye-İran-Malezya arasında anlaşma! Başkan Erdoğan imza törenine katıldı
- İstanbul'da dehşet! Korna çalan doktoru yol ortasında dövdüler
- Doğa Koleji’nde imzalar atıldı
- Eşini 17 yerinden bıçaklayan zanlı, özel ekip tarafından yakalandı
- İmamoğlu skandalının görüntüleri ortaya çıktı |Video