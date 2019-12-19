Muhalefet ve kaos lobisi neden Kanal İstanbul'u hedef alıyor? Kanal İstanbul neden bu kadar önemli?

6 yıldır yaşadığı ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen hedefinden sapmadan yoluna devam eden ve geçtiğimiz yıl yaşanan kur atağından sonra dengelenme sürecine girerek şahlanışa geçen Türkiye, çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Gezi kalkışmasıyla saldırılarını açık hale getiren kaos lobisi, Türkiye'nin yüz akı projelerinden olan Kanal İstanbul'u hedef alırken muhalefette dünyanın dikkatle takip ettiği projeye saldırılarını sürdürüyor. En son Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un tarihini, kimliğini korumak zorundayız. Bu kadim şehrin bütün sorunlarını çözmek zorundayız. Yapamazsın kardeşim. Zaten gideceksin. İlk seçimde gideceksin. Açık ve net söylüyorum. Hiç kimse 5 kuruş para ayırmaya kalkmasın. Ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. Bir tarihe rant gözüyle bakılabilir mi? " şeklinde konuştu. Peki hem kaos lobisinin hedef aldığı hem de muhalefetin "Yaptırmayız." diye tehditler savurduğu Kanal İstanbul projesi neden bu kadar önemli?

İşte tüm bu saldırılar altında, Türkiye projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Atılan siyasi ve ekonomik adımlar Türkiye'nin kararlığını ortaya koyarken tartışmaya açılan ve yalanlar ile karalamaya çalışılan Kanal İstanbul ile Türkiye ne kazandıracak?

MODELLEME ÇALIŞMALARI YAPILDI

Karadeniz ile Marmara arasında yapay bir suyolu oluşturulacak. Kanalın denizle birleştiği noktada iki yeni kent kurulacak. Proje alanında yaklaşık 25 yıllık rüzgar verileri kullanılarak modelleme çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında başta saygın üniversiteler olmak üzere 52 kurumdan görüş alındı.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Kanalın uzunluğu 40-45 km, genişliği yüzeyde 145-150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine kapatılacak. Boğazlar güvenli hale gelecek. Uluslararası kriterlere göre İstanbul Boğazı en tehlikeli su yollarından biri. 25 bin gemi kapasitesi bulunan İstanbul Boğazı'ndan her yıl ortalama 40-42 bin gemi geçiyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde boğazdan geçen gemi sayısının 70 bini bulması bekleniyor.

A HABER İZLEYİCİLERİ İÇİN ANLATTI

A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kanal İstanbul projesinin neden önemli olduğunu ve neden karşı çıkıldığını anlattı. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Türkiye'ye büyük güzellikler hatacak bu projeyi hep beraber İstanbullular olarak Türkiye olarak yapacağız ve 82 milyon vatandaşın hizmetine sokacağız." ifadelerini kullandı.