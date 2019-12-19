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Arap basınından bomba iddia: Libya, Türkiye'den asker isteyecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
ARAP BASININDAN BOMBA İDDİA: LİBYA, TÜRKİYE'DEN ASKER İSTEYECEK

Arap medyasında yer alan haberlere göre, 'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 'den askeri destek isteyecek. Başkan Erdoğan, "Talep olursa asker göndeririz." demişti.

Merkezi Dubai'de bulunan Orta Doğu Yayın Merkezi'ne (MBC) bağlı ve fonlu haber kanalı , 'nin (UMH) 'den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığını iddia etti.

Al Arabiya'nın aktardığı son dakika göre; 'nin desteklediği hükümetinin gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında, Türk kuvvetlerinin başkent Trablus'a gönderilmesi kabul edildi.

İDDİA DOĞRULANMADI

Al Arabiya televizyonun iddiası, hem Türkiye hem de Libya tarafından henüz doğrulanmadı.

AL JAZEERA DA AYNI HABERİ GEÇTİ

Katar merkezli televizyonu da kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Al Sarraj hükümetinin Türkiye'nin asker teklifini kabul ettiğini duyurdu.

ERDOĞAN: TALEP OLURSA LİBYA'YA ASKER GÖNDEREBİLİRİZ

Başkan Erdoğan günler önce katıldığı bir televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde yanıt vermişti.

Başkan Erdoğan Libya anlaşmasıyla ilgili konuştu: Sevr ters yüz edildi! |Video BAŞKAN ERDOĞAN LİBYA ANLAŞMASIYLA İLGİLİ KONUŞTU: SEVR TERS YÜZ EDİLDİ! |VİDEO

PUTİN'DEN LİBYA ÇAĞRISI

'da düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı , Libya'daki çatışmalara son verilmesini ve savaşan tarafların görüşmelere başlamasını istediğini söyledi. Putin, "Önümüzdeki günlerde Türk heyeti ile Libya konusunu Moskova'da görüşeceğim" dedi.

Son dakika: Putin'den flaş açıklama: Türkiye ile Libya konusunu görüşeceğiz SON DAKİKA: PUTİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: TÜRKİYE İLE LİBYA KONUSUNU GÖRÜŞECEĞİZ
Libya görüşmelerine katılacak Türk heyeti belli oldu LİBYA GÖRÜŞMELERİNE KATILACAK TÜRK HEYETİ BELLİ OLDU
Türkiye ile tarihi anlaşmaya imza atan Libya Başkanı Fayiz es-Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı TÜRKİYE İLE TARİHİ ANLAŞMAYA İMZA ATAN LİBYA BAŞKANI FAYİZ ES-SERRAC'IN TÜRK ASILLI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

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