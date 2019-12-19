Arap basınından bomba iddia: Libya, Türkiye'den asker isteyecek

Arap medyasında yer alan haberlere göre, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den askeri destek isteyecek. Başkan Erdoğan, "Talep olursa asker göndeririz." demişti.

Merkezi Dubai'de bulunan Orta Doğu Yayın Merkezi'ne (MBC) bağlı ve Suudi Arabistan fonlu haber kanalı Al Arabiya, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Türkiye'den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığını iddia etti.

Al Arabiya'nın aktardığı son dakika göre; BM'nin desteklediği Al Sarraj hükümetinin gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında, Türk Ordusu kuvvetlerinin başkent Trablus'a gönderilmesi kabul edildi.

İDDİA DOĞRULANMADI

Al Arabiya televizyonun iddiası, hem Türkiye hem de Libya tarafından henüz doğrulanmadı.

AL JAZEERA DA AYNI HABERİ GEÇTİ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Al Sarraj hükümetinin Türkiye'nin asker teklifini kabul ettiğini duyurdu.

ERDOĞAN: TALEP OLURSA LİBYA'YA ASKER GÖNDEREBİLİRİZ

Başkan Erdoğan günler önce katıldığı bir televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde yanıt vermişti.

PUTİN'DEN LİBYA ÇAĞRISI

Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'daki çatışmalara son verilmesini ve savaşan tarafların görüşmelere başlamasını istediğini söyledi. Putin, "Önümüzdeki günlerde Türk heyeti ile Libya konusunu Moskova'da görüşeceğim" dedi.