19 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

YÖK'ten flaş İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
YÖK'TEN FLAŞ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI

Yüksek Öğrenim Kurumu (), " 'nin 'faaliyet izninin geçici olarak durdurulması'na ve idaresinin garantör üniversite olan 'ne devrine karar verilmiştir." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen ve bazı kesimlerin siyasi rant devşirmeye çalıştığı hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yüksek Öğrenim Kurumu, Şehir Üniversitesi'nin grantçr üniversite olan 'ne devredildiğini açıkladı.

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NE DEVREDİLDİ

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 'Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması'na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir."

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür: Şehir Üniversitesi’nde saklanan gerçekler SABAH GAZETESİ YAZARI MAHMUT ÖVÜR: ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NDE SAKLANAN GERÇEKLER
Başkan Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Halkbank'ı dolandırıyorlar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI: HALKBANK'I DOLANDIRIYORLAR
Şehir Üniversitesi'nin mağduriyet algısı çökertildi ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NİN MAĞDURİYET ALGISI ÇÖKERTİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN