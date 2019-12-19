YÖK'ten flaş İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), "İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 'faaliyet izninin geçici olarak durdurulması'na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen ve bazı kesimlerin siyasi rant devşirmeye çalıştığı İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yüksek Öğrenim Kurumu, Şehir Üniversitesi'nin grantçr üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devredildiğini açıkladı.

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK)'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NE DEVREDİLDİ

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin 'Faaliyet İzninin Geçici Olarak Durdurulması'na ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verilmiştir."