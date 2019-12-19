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19.12.2019

Son dakika haberi: Libya görüşmelerine katılacak Türk heyeti belli oldu

Libya’daki gelişmelerle ilgili Rusya’da temaslarda bulunacak olan Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık edecek. Türk heyetinin görüşmelerinde Libya’da istikrarlı bir ortamın sağlanması için iki ülkenin neler yapabileceği konuların ele alınması bekleniyor. Sedat Önal’ın başkanlık edeceği heyette Milli Savunma Bakan Yardımcısı ile istihbarat birimlerinden yetkiler de yer alacak.

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